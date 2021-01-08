В Умані вандали пошкодили стелу загиблим учасникам АТО
Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба виконкому Уманської міської ради у Фейсбуці.
«Сьогодні вночі зі стели загиблим учасникам АТО було викрадено 3 фотокартки героїв та зламано прожектор для підсвітки Обеліску Слави. За фактом вчиненого громадською організацією «сімей учасників АТО «Родина Героя», відділом житлово-комунального господарства Уманської міської ради направлено заяви до Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області щодо початку досудового розслідування», - йдеться у повідомленні.
У міськвиконкомі закликали уманчан бути відповідальними жителями свого міста.
Як повідомлялося, у Києві невідомі облили фарбою пам'ятник воїнам АТО/ООС у Шевченківському районі поблизу станції метрополітену «Берестейська».