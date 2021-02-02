У польській Лігниці обговорили культурно-освітні потреби української громади

Генеральний консул України в Кракові Вячеслав Войнаровський відвідав 1 лютого з робочою поїздкою місто Лігниця Нижньосілезького воєводства.

Він зустрівся з президентом міста Тадеушом Кшаковським та відвідав Комплекс загальноосвітніх шкіл №4 у м. Лігниця ім. Богдана - Ігора Антонича, де поспілкувався з його дирекцією і педагогами, а також представниками місцевої української громади, повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт генерального консульства України в Кракові.

Як зазначається, основною метою поїздки у регіон було вивчення актуального стану та проблематики забезпечення культурно-освітніх потреб українців, які проживають у Лігниці, та пошуку шляхів взаємодії для вирішення найбільш нагальних для них питань.

У бесіді з президентом Кшаковським також взяли участь заступниця очільника міста Я.Зєнкєвіч, керівники окремих структурних підрозділів Лігницької міськради і голова гуртка Об’єднання українців у Польщі (ОУП) у Лігниці Ю.Павлище.

У ході зустрічі розглядались різні аспекти взаємовигідного українсько-польського співробітництва на рівні органів місцевого самоврядування (у тому числі організації стажувань для представників новостворених, в рамках реформи децентралізації в Україні, об’єднаних територіальних громад), актуального стану партнерських взаємин Лігниці з містом Дрогобич Львівської області, основних тенденцій трудової міграції у складних та непередбачуваних реаліях світової пандемії COVID-19 (зокрема, належного забезпечення прав численної у регіоні групи українських трудових мігрантів і членів їхніх сімей), перспективних напрямків взаємодії сторін у гуманітарній сфері, зокрема в галузі освіти.

Завдяки директорці Комплексу загальноосвітніх шкіл №4 у м.Лігниця ім. Богдана Ігора Антонича А.Гаврильчак-Маланьчак та голові гуртка ОУП у Лігниці Ю.Павлище в учбовому закладі відбувся конструктивний обмін думками щодо нових викликів у галузі освіти (зокрема й особливостей дистанційного навчання, потреб у забезпеченні підручниками, проблематики отримання державних субвенцій для вивчення української мови), а також реалізації комплексу завдань спрямованих на збереження національної ідентичності українців й місць історичної пам’яті у Польщі, підготовки до відзначення цьогоріч 30-ої річниці Незалежності України.

Перебуваючи у Лігниці, Войнаровський оглянув історико-архітектурні пам’ятки міста, відвідав «Музей міді», де онайомився з його експозицію, а також обговорив з директором цього закладу культури М.Макухом перспективи реалізації спільних українсько-польських мистецьких проєктів у сфері музейництва.

Фото: krakow.mfa.gov.ua