Акція «Свята без тата»: дітям українських героїв вручили 3650 подарунків

У ході цьогорічної акції “Свята без тата” в Польщі на подарунки дітям українських героїв, які загинули й постраждали на Майдані та на Донбасі, зібрано рекордні 167,5 тис. злотих (понад 1,2 млн грн).

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила ініціаторка акції “Свята без тата” Вікторія Батрин.

“Ми до кінця не сподівалися на такий рекордний результат. Думаю, на це вплинули хороша команда, добрі серця тисяч людей, інформаційна підтримка і розуміння того, що в цьому році, як ніколи, потрібно мобілізувати сили, адже часи нелегкі”, - розповіла Батрин.

За її словами, загалом у Польщі та Україні в акції взяли участь понад 600 волонтерів – як окремі люди, так і громадські організації, волонтерські центри, військкомати тощо.

“Якщо додати тих, хто робив пожертвування, допомагав з транспортом, надавав інформаційну підтримку, то це будуть тисячі людей”, - повідомила волонтерка.

Вона зазначила, що у рамках акції вдалося зібрати 167,5 тис. злотих, зокрема під час благодійного аукціону.

Загалом, цьогоріч у перебігу акції “Свята без тата” вручено 3650 подарунків дітям в усіх областях України (крім окупованих територій).

Вікторія Батрин підкреслила, що під час кількатижневої складної роботи серед волонтерів панувало відчуття єдності навколо спільної ідеї.

“А вона у нас проста - подарунок дітям захисників України як символ пам’яті про їхній подвиг. Коли ми бачимо радість та усмішки дітей і чуємо подяку від їхніх найближчих, що про них не забуваємо, ми розуміємо, що акція потрібна нам усім”, - резюмувала ініціаторка акції.

Благодійну акцію “Свята без тата” сім років тому започаткували у Варшаві українські волонтерки Вікторія Батрин та її мати Галина Андрушков. З 2014 року дітям захисників України вручено вже понад 20 тис. подарунків.

Фото: swietabeztaty.pl