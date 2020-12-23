Волонтерка акції “Свята без тата”: рік складний, але подарунки дітям мають бути

Попри пандемію коронавірусу і пов’язані з цим складнощі волонтери акції “Свята без тата” намагаються зробити усе можливе, щоб якомога більше дітей героїв Майдану та АТО/ОСС отримали подарунки на Різдвяні свята.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу розповіла ініціаторка акції “Свята без тата” волонтерка з Варшави Вікторія Батрин.

“У попередні роки ми збирали гроші, речі, солодощі, іграшки тощо. В цьому році у зв’язку з обмеженнями через пандемію коронавірусу ми не пакуватимемо подарунки у Варшаві, а лише збираємо гроші. Натомість, пакунки з подарунками збиратимуть волонтери в Україні”,- заявила Батрин.

Волонтери акції “Свята без тата”

За словами волонтерки, є ризик зібрати значно менше коштів, ніж у попередні роки. Відтак, подарунки ділитимуть на категорії: у першу чергу їх отримають діти загиблих, важко поранених, поранених та тих, хто зараз перебуває у зоні бойових дій.

Вона поінформувала, що до акції залучено багато волонтерів у Польщі та Україні, які в цьому році виконують трохи інші функції, ніж у попередні роки.

“Задіяні ті ж волонтери, які працюють щороку. Просто тепер замість пакування подарунків вони допомагають в онлайн-режимі: хтось звіряє списки, хтось пише листи, хтось фотографує лоти, а хтось їх відправляє. Багато підтримують нас інформаційно: поширюють інформацію про збірку й онлайн-аукціон, залучають до акції знайомих”,- повідомила Батрин.

Акція "Свята без тата"

У рамках акції “Свята без тата” в цьому році проводиться онлайн-аукціон, де зараз щодня виставляються лоти, які можуть придбати усі бажаючі. Загалом, в цьому році в рамках акції розігрується 40 лотів. Донині вже розіграно половину з них. Як повідомила волонтерка, на сьогодні найбільше рекордну суму – 800 злотих (6 тис. грн) отримали два лоти – книга Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" та ікона від майстерні “Вибійка”.

“Люди, які беруть участь в акції, увесь час підкреслюють: справа не лотах, а в цілі, на яку буде витрачено отримані від продажу гроші”- зауважила волонтерка.

Вона навела приклад: особа, яка виграла лот на участь в експедиції середньовічним кораблем, вирішила подарувати його дитині загиблого українського воїна.

Акція "Свята без тата"

Батрин поінформувала, що цьогорічну акцію під свій особистий патронат взяли посол України в Польщі Андрій Дещиця з дружиною Іриною. Вони разом з персоналом посольства дуже активно допомагають волонтерам.

Благодійну акцію “Свята без тата” шість років тому започаткували у Варшаві українські волонтерки - матір і донька Галина Андрушков і Вікторія Батрин. З 2014 року у рамках акції “Свята без тата” дітям захисників України вручено 16 608 подарунків. У списках волонтерів є вже понад 3,5 тис. дітей українських героїв з різних регіонів України.

Організатори акції просять усіх небайдужих долучитися до її проведення. Збір коштів проводиться на кауфандинговій платформі .www.zrzutka.pl/swietabeztaty

Кошти можна також переводити на банківський рахунок: Monobank: 4441 1144 4612 9023. Деталі участі в акції та благодійному аукціоні можна знайти за адресою www.swietabeztaty.pl/ua.

Фото: zrzutka.pl