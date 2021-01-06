Професор зі США прочитає лекцію про сучасні демографічні тенденції в Україні

Наукове товариство Шевченка (НТШ) в Канаді запрошує 21 січня на віртуальну лекцію українського економіста зі США, кандидата економічних наук Василя Лопуха на тему: «Сучасні демографічні тенденції в Україні».

Про це йдеться на сторінці НТШ Канада в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Доповідь відбудеться у четвер, 21 січня о19:30 (UTC-5) наживо в онлайн-режимі через платформу Zoom Webinar: https://us02web.zoom.us/j/87446768223.

Василь Лопух (2 березня 1956, м. Заліщики Тернопільської обл.) – громадський діяч, економіст, доцент, кандидат економічних наук, дослідник. Дійсний член Наукового Товариства імені Шевченка.

З 1998 року проживає у США.

З 2000 року директор адміністрації Наукового Товариства імені Шевченка в Америці (НТШ-А), від 2006 – член управи та голова комісії преси НТШ у США (Нью-Йорк).

Співзасновник Центру демографічних та соціально-економічних досліджень українців у США при НТШ-А. Досліджує демографічні процеси в середовищі української еміграції у США.

Автор посібника «Основи підприємницької діяльності» (Т., 1997) і наукових статей у фахових жур­налах із проблем української емігра­ції, зайнятості населення та рин­ку пра­ці в Україні.

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Член редколегій «Бюлетеня НТШ-Америка», журналу «Наш голос», «Енциклопедії української діяспори» (т. 1, кн. 1, Нью-Йорк; Чікаґо, 2009).

Виступав з доповідями на наукових конференціях у Вірменії, РФ, Польщі, Іллінойському університеті (США), Кембріджському університеті (Велика Британія), Україні.

Фото: Укрінформ, NTSh Canada / НТШ Канада