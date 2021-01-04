Український інститут в Лондоні запрошує на зимові курси української мови

У Школі української мови (Ukrainian Language School in London) при Українському інституті в Лондоні 11 січня стартують курси української мови в рамках зимового семестру.

Про це повідомляється на сторінці інституту в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Ми пропонуємо курси для початківців (Beginners), Upper Beginners, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced, курси української мови для тих, для кого вона є успадкованою (Heritage Speakers), та для тих, хто володіє іншими слов’янськими мовами», - йдеться в оголошенні.

Усі заняття протягом зимового семестру відбуватимуться онлайн.

Для отримання додаткової інформації рекомендується слідкувати за Фейсбук-сторінкою Школи української мови в Лондоні.

Крім того, 8 січня відбудеться безкоштовний вебінар для тих осіб, для кого українська є успадкованою мовою і які бажають покращити своє розуміння мови, розширити словниковий запас та розмовляти українською більш вільно.

Організаторами є Школа української мови в Лондоні та Український інститут в Лондоні.

Реєстрація за посиланням: https://bit.ly/2WPX8JY.

Як повідомлялося, курси української мови в Українському інституті в Лондоні існують більше 30 років. Упродовж року є три навчальні семестри, і вступ нових студентів можливий на початку кожного семестра. Викладачі з України мають багаторічний досвід викладання української мови як іноземної.

Як зазначається на сайті, Український інститут в Лондоні – благодійна організація. Заснований у 1979 році кардиналом Йосифом Сліпим, Патріархом Української Греко-Католицької Церкви. Метою Інституту є поширення у Великій Британії інформації про Україну та українців у сферах мистецтва, мови, літератури, історії, релігії, культури та спадщини, традицій та поточних справ. Діяльність Інституту підтримує зареєстрований у Великобританії благодійний фонд Українське релігійне товариство Святої Софії.

Фото: Укрінформ, Ukrainian Institute London