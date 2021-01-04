МІОК опублікував дослідження про українців у Південно-Африканській Республіці

Міжнародний інститут зв’язків з діаспорою (МІОК) НУ «Львівська політехніка» виклав на своєму сайті результати дослідження «Українці Південно-Африканської Республіки: суспільство, ідентичність, майбутнє».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці МІОК в Фейсбуці.

Зазначається, що дослідження було проведене командою МІОК у 2020 році. В Міжнародному інституті зв’язків з діаспорою подякували Українській асоціації в ПАР та її голові Дзвінці Качур за ідею, ініціативу та співпрацю.

«У публікації розглянуто міграцію з України до Південно-Африканської Республіки, зокрема описано типовий портрет українського мігранта у ПАР, причини й особливості міграційного процесу, виклики та проблеми інтеграції українських мігрантів у ПАР, збереження ідентичності та її трансформації, процес утворення громад українців, підтримання зв’язків мігрантів з Україною, а також візію їхнього майбутнього й перспектив громади», - йдеться в анотації.

Як зауважується, особливу увагу приділено проблемам і потребам українських мігрантів у ПАР, на основі яких сформульовано пропозиції та рекомендації для різних суб’єктів державного та недержавного секторів.

Авторами дослідження, яке містить 262 сторінки, стали Ключковська І., П’ятковська О., Марусик Ю., Гойсан В., Жилич Х., Качур Дз.

Повний звіт доступний на сайті МІОК за посиланням: http://miok.lviv.ua/?p=18869.

У свою чергу, в Українській асоціації в ПАР додали, що дослідження було проведене за підтримки посольства України в Південно-Африканській Республіці, та подякували команді дослідникиів з МІОК, Управлінню закордонного українства МЗС України і Міністерству закордонних справ України за допомогу.

Як зазначається, англомовний варіант звіту буде презентований на початку наступного року.

Фото: Ukrainian Association of South Africa Українська Асоціація в ПАР, МІОК