Пласт у США запрошує родину на віртуальну "Пластову свічечку"
Анонс
Укрінформ
Скаутська організація "Пласт" у США запрошує учасників 10 січня взяти участь у традиційній щорічній церемонії єднання з пластунами по всьому світу "Пластова свічечка", яка з огляду на коронавірусну пандемію пройде в онлайн-форматі.
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Пласту в США.
Як зазначили організатори події, "Пластова свічечка" відбудеться 10 січня о 17 годині по місцевому часу (EST).
Повідомляється, що пластуни планують провести коротку святкову програму та спільну коляду.
Усім бажаючим необхідно зареєструватися до 2 січня 2021 року.
Звичай запалювати "пластову свічечку" в час, коли на Святвечір в Україні з'являється перша зірка, побутував серед пластунок ще від 1950 року. Відтоді пластуни усього світу запалюють спільну різдвяну свічку у символічному акті з'єднання з членами організації в різних країнах.