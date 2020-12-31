Пласт у США запрошує родину на віртуальну "Пластову свічечку"

Скаутська організація "Пласт" у США запрошує учасників 10 січня взяти участь у традиційній щорічній церемонії єднання з пластунами по всьому світу "Пластова свічечка", яка з огляду на коронавірусну пандемію пройде в онлайн-форматі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Пласту в США.

Як зазначили організатори події, "Пластова свічечка" відбудеться 10 січня о 17 годині по місцевому часу (EST).

Повідомляється, що пластуни планують провести коротку святкову програму та спільну коляду.

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Усім бажаючим необхідно зареєструватися до 2 січня 2021 року.

Звичай запалювати "пластову свічечку" в час, коли на Святвечір в Україні з'являється перша зірка, побутував серед пластунок ще від 1950 року. Відтоді пластуни усього світу запалюють спільну різдвяну свічку у символічному акті з'єднання з членами організації в різних країнах.