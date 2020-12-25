Пластуни привезли в Харків Вифлеємський вогонь

Члени Харківської станиці скаутської організації "Пласт" передали громаді міста на площі Свободи Вифлеємський вогонь миру, який символічно відкрив у місті "Вертеп-фест-2021".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Не менше пів сотні пластунів різного віку взяли участь у передачі землякам Вифлеємського вогню миру, отриманого, за традицією, від пластунів Києва, куди він прийшов з Відня. Передача відбулася біля волонтерського намету "Все для перемоги" на площі Свободи у центрі міста та, незважаючи на снігопад, зібрала чимало харків’ян. Церемонія почалася з хорового співу відомої колядки "Нова радість стала".

У Харкові п’ятий ювілейний Вертеп-фест розпочався з передачі Віфлеємського вогню миру / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

"Вифлеємський вогонь вручили волонтерам громадських організацій, у тому числі, Help Army, "Укроп-хол", "Станція Харків", а також звичайним харків’янам, які запалювали свічки один від одного. Після цього вогонь відправиться до міських храмів, військового шпиталю, у клініку інституту протезування", - повідомила директор фонду "Харків з тобою" Олена Рофе-Бекетова.

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Вона також додала, що у Харкові відкрився п’ятий "Вертеп-фест 2021".

"Пандемія внесла свої корективи в його плани. Цього року він перетвориться на "Вертеп-фест в Інтернеті", який пройде з 8 по 10 січня на сайті проєкту https://vertepfest.com/ під гаслом "Вертеп UnLock!". Для участі в фестивалі зареєструвалися понад 100 колективів", - пояснила Рофе-Бекетова.

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В рамках церемонії передачі вогню на площі відбулися виступи дитячих творчих колективів: фольклорно-театрального колективу міського Центру дитячої та юнацької творчості "Квітка Сонця" та вокалісти організації багатодітних родин "Амма".

У центрі міста частково обмежили рух транспорту. На площі чергують посилені патрулі правоохоронців. Інцидентів немає.

Як повідомляв Укрінформ, передача Віфлеємського вогню - традиція Харківської станиці національної скаутської організації України "Пласт". Кожен рік пластуни отримують з Відня запалений в Віфлеємі вогонь, який символізує тепло, мир, злагоду і надію. Його передають в церкви, державні установи, школи, лікарні, волонтерські організації.