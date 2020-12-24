Пластуни передали Вифлеємський вогонь курортному Трускавцю

«Напередодні Різдва Христового за григоріанським календарем, в день Вігілії (Святий Вечір у католиків латинського обряду та вірних інших церков) вихованки станиці Пласту м. Трускавець завітали до Трускавецької міської ради, щоб поділитися світлом Вифлеємського вогню», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від пластунок вогонь прийняли міський головаТрускавця Андрій Кульчинський, секретар міськради Наталія Пономаренко, керуюча справами ТМР Олена Петранич, керівники та працівники управлінь і відділів міськради, мешканці міста, які прийшли спеціально для отримання вогню.

Читайте також: Пластуни принесли Вифлеємський вогонь до Кабміну

У подяку за почесну місію пластунки отримали солодкі подарунки.

Як повідомлялось, передріздвяну традицію розповсюдження Вифлеємського вогню миру започаткували в Австрії. Проте завдяки пластунам, традицію запровадили і в Україні. Щороку з рук у руки, від одного скаутського осередку до іншого, Вифлеємський вогонь долає безліч кордонів і потрапляє до всіх українців, які чекають тепла, миру і злагоди, що єднають усіх християн у переддень Різдва Христового.