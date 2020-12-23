Пластуни принесли Вифлеємський вогонь до Кабміну

Пластуни доставили Вифлеємський вогонь миру до Кабінету Міністрів України.

Як передає Укрінформ, про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав у Телеграмі.

"Світло з Вифлеєму привезли сьогодні до Кабміну представники Пласту. Цей вогонь миру символізує різдвяне тепло, єдність та злагоду", - заявив Шмигаль.

За його словами, надалі вогонь доставлять на передову до військових і до лікарів.

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Як повідомлялося, передріздвяну традицію розповсюдження Вифлеємського вогню миру започаткували в Австрії. Завдяки пластунам традицію запровадили і в Україні. Щороку із рук в руки, від одного скаутського осередку до іншого Вифлеємський вогонь долає безліч кордонів і потрапляє до українців.