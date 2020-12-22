Пластуни доставили Вифлеємський вогонь миру на Донеччину та в Краматорську урочисто вручили його голові Донецької ОДА Павлу Кириленку.

Як передає Укрінформ, про це повідомили на сайті Донецької облдержадміністрації.

Зазначається, що пластуни привезли Вифлеємський вогонь до прифронтової Авдіївки. Члени скаутської організації «Пласт» передадуть Світло з Вифлеєму в лікарні, дитячі будинки, громадам Донецької області, а також українським воїнам у зоні проведення ООС.

Пластуни привезли Вифлеємський вогонь на Донбас / Фото: Донецька ОДА

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Як повідомлялось, передріздвяну традицію розповсюдження Вифлеємського вогню миру започаткували в Австрії. Проте завдяки пластунам, традицію запровадили і в Україні. Щороку з рук в руки, від одного скаутського осередку до іншого, Вифлеємський вогонь долає безліч кордонів і потрапляє до всіх українців, які чекають тепла, миру і злагоди, що єднають усіх християн у переддень Різдва Христового.