Президентському подружжю передали Вифлеємський вогонь

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися з представниками скаутських організацій та отримали з їхніх рук Вифлеємський вогонь.

Про це передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

Учасники Національної організації скаутів України та Асоціації гайдів України привітали президентське подружжя та подякували за можливість зустрітися.

«Рік, що минає, став певним викликом, але кожен скаут прийняв його згідно зі скаутським законом, наспівуючи за будь-яких умов. А для всіх тих, хто відчуває певну зневіру, перед різдвяними святами ми хотіли б нагадати одну просту істину від засновника скаутського руху Роберта Бейден-Павелла: «Світанок настає після найтемнішої хвилини ночі». Тож нехай цей рік залишиться хвилиною перед світанком, світло якого наповнить затишком, любов’ю та натхненням кожен куточок нашої країни. І нехай цей світанок розпочнеться зі світла миру з Вифлеєму, яке долало кордони та кілометри до України й чекає на кожного у храмі Іоанна Богослова», – сказала представниця Національної організації скаутів Наталія Строкань.

Представниця Асоціації гайдів України Марія Чоп’як зазначила, що 2020 рік був непростим, але цікавим.

«Він навчив нас цінувати нюх і смак, проводити вечірки онлайн, а батьки краще зрозуміли своїх дітей. У цей день ми вітаємо вас і всю нашу рідну Україну зі святом Святого Миколая. Нехай добрий святий наповнить наші серця радістю й принесе здоров’я в кожну родину», – зазначила вона.

Скаути прочитали вітальний вірш, а потім діти – по одному представнику від кожної організації – разом передали лампадку з Вифлеємським вогнем главі держави та першій леді.

Зеленський привітав усіх скаутів та їхні родини з прийдешніми святами й побажав миру.

«Мені особливо сподобалися ваші слова про те, що обов’язково після темряви настає ранок. Тому всім вам і кожному українцю бажаємо в наступному році постійного відчуття світлого, теплого, важливого для всіх нас ранку», – наголосив Президент.

Дружина глави держави також привітала скаутів з днем Святого Миколая, Різдвом і Новим роком. Олена Зеленська попросила скаутів переказати їхнім батькам і вихователям велику подяку за те, що вони виховують своїх дітей у дусі патріотизму, любові до життя, своїх друзів і родин.

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Володимир та Олена Зеленські поспілкувалися та сфотографувалися з учасниками зустрічі, також скаутам вручили пам’ятні подарунки, поінформували в пресслужбі.

Як повідомлялося, Вифлеємський вогонь миру прибув до України 13 грудня.

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Поширення Вифлеємського вогню — міжнародна щорічна скаутська акція до святкування Різдва Христового. Ідея акції полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа.

Фото: сайт Президента