Представники Пласту передали Вифлеємський вогонь миру до міської ради Львова.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.

"Вчора ми перейняли його (Вифлеємський вогонь - ред.) у польських скаутів на кордоні і сьогодні вперше ділимося ним із громадою Львова. Від сьогодні і до Різдва ми будемо нести цей вогонь в кожну школу, церкву, лікарню, військову частину. Ми хочемо нагадати про те, наскільки важливо робити добро, наскільки це просто і приємно, а свічка із Вифлеємським вогнем це дуже гарно символізує», — заявила керівниця осередку Пласту у Львові Анастасія Слюсаренко.

Пластуни передали Львову Вифлеємський вогонь миру / Фото: Львівська міська рада

Як поінформували у міськраді, цьогоріч пластуни через епідемічну небезпеку не поїхали на офіційну церемонію передачі вогню до Австрії, як це зазвичай відбувалося.

У Зальцбургу відбулась традиційна скаутська подія, присвячена Вифлеємському вогню миру, до якої змогла долучитись обмежена кількість австрійських скаутів, проте вона буде доступна усім онлайн.

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У понеділок, 14 грудня, львівські пластуни перейняли Вифлеємський вогонь від скаутів-харцегів на українсько-польському митному переході Рава-Руська - Гребенне, дотримуючись усіх карантинних обмежень.

Міський голова Львова Андрій Садовий, який перебуває на самоізоляції через коронавірус, взяв участь у церемонії онлайн. Він подякував пластунам і запропонував їм за потреби проводити свої заходи у сесійній залі міськради.

У міській раді нагадали, що з початком російсько-української війни пластуни уже шостий рік поспіль передають Вифлеємський вогонь миру та різдвяні подарунки українським захисникам у зону операції Об'єднаних сил.

Фото: city-adm.lviv.ua