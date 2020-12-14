Пластуни принесли у Київраду благодатний Вифлеємський вогонь

Представники скаутської організації «Пласт» уранці 14 грудня принесли до сесійної зали Київради благодатний Вифлеємський вогонь та передали його міському голові столиці Віталію Кличку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"За традицією, наприкінці року пластуни приносять сюди, до Київради, і передають нам Вифлеємський вогонь – як символ добра, що завжди перемагає. Як символ, що надає сил на добрі справи, які ми робимо для нашого міста та його мешканців. Уже багато років українські пластуни передають Вифлеємський вогонь до різних куточків України. Приносять його в церкви, лікарні, у державні установи. Передають своїм друзям та рідним. Останні кілька років передають вогонь і українським воїнам, які захищають незалежність та територіальну цілісність нашої держави на сході України. Отримуючи і передаючи цей вогонь, потрібно пам’ятати, що він є символом добра, миру, злагоди, любові до людей. Тож нехай Вифлеємський вогонь надихає всіх нас на мудрі рішення, добрі справи і дарує Різдвяну радість», – додав Кличко та подякував пластунам.

У Київраду принесли благодатний Вифлеємський вогонь / Фото: Офіційний портал Києва

Вифлеємський вогонь миру вчора, 13 грудня, прибув до України.

Поширення Вифлеємського вогню — міжнародна щорічна скаутська акція до святкування Різдва Христового. Ідея акції полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. Так, австрійські скаути беруть Вифлеємський вогонь миру з Вифлеєму. Літаком доставляють до Відня. А звідти – передають іншим скаутським осередкам.