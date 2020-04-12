Кабмін сприятиме подальшому розвитку Пласту – Шмигаль

Кабінет міністрів привітав найбільшу скаутську молодіжну організацію України зі 108-ю річницею заснування.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Міністерство молоді та спорту приєднується до численних привітань та побажань розвитку та процвітання організації. Нам надзвичайно приємно бути причетними до історії успіху організації та бачити, як зростає потенціал Пласту, а його членами стають все більше молодих українців в усіх куточках нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від імені уряду вітання Пласту передав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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"12 квітня 1912-го року у Львові вихованці скаутської організації склали свою першу присягу. Цей день в Україні заведено вважати Днем народження українського Пласту. Радий, що минулого року держава нарешті визнала національний скаутський рух. І Уряд як найвищий виконавчий орган сприятиме його підтримці та подальшому розвитку", - підкреслив він.

Наголошується, що місія Пласту: через цікаві і веселі заняття, таборування та змагання виховувати фізично, духовно, морально здорову та патріотичну молодь, яка б виростала на дорослих людей, а вони відігравали б активну, а часом керівну роль у різних сферах нашого суспільства – це один з ключових факторів успішного розвитку України.

"Виховання свідомих громадян - це наше спільне завдання, і ми вдячні Пласту за відданість справі, віру та незламність духу", - підкреслюється у вітанні.