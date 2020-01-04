Пластуни та екоактивісти доставили Вифлеємський вогонь миру на Боржаву

Вифлеємський вогонь миру, отриманий від закарпатських пластунів, доставили на вершину гори Гибма на Боржавському хребті.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив організатор події Орест Когут.

“4 січня спільнота “Врятуй Боржаву” разом з Клубом піших туристів організувала одноденний пішохідний похід на Боржаву. В рамках цієї події був доставлений на гору Гимба Вифлеємський вогонь миру, отриманий від закарпатських пластунів”, - повідомив Когут.

Вифлеємський вогонь миру доставили на вершину гори Гибма / Фото: Орест Когут

Крім того, Вифлеємський вогонь миру від закарпатських пластунів було передано в громаду Православної церкви України у Пилипці. Разом зі священником на вершині здійснили богослужіння.

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За словами Когута, акцію влаштували, аби привернути увагу громадськості до забудови Боржавського хребта вітряками.

Як повідомлялося, турецький забудовник планує поставити на вершинах Боржавських полонин понад 30 вітряків для вироблення "зеленої" електроенергії.