Пластуни передали Вифлеємський вогонь миру бійцям ООС

Напередодні Різдва пластуни передали Вифлеємський вогонь миру українським воїнам на передову.

Про це повідомляє "Пласт" в Facebook.

"Світло з Вифлеєму запалало на позиціях в околицях міста Попасна і Світлодарської дуги. Команда пластунів-добровольців долучилася до проведення заходів з передачі Вогню мешканцям прифронтового Бахмута та військовим підрозділам у Сєвєродонецьку", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що далі військові поширюватимуть Вифлеємський вогонь на передову до своїх військових частин.

Пластуни також передали військовим і різдвяні подарунки.

"Вифлеємський вогонь миру" - міжнародна щорічна скаутська акція, приурочена до святкування Різдва Христового. Її вперше було проведено у 1986 році австрійською телерадіокомпанією ORF з міста Лінц.