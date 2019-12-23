Пластуни привезли у Запоріжжя Вифлеємський вогонь

Скаути організації "Пласт" у Запоріжжі передали Вифлеємський вогонь миру представникам церков різних конфесій.

Церемонія відбулася у церкві Покрови Пресвятої Богородиці на території історико-культурного комплексу "Запорізька Січ", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У цьому році ми привезли Вогонь з Дніпра. Тут, на Хортиці, зібралися пластуни із Запоріжжя і Мелітополя", - сказав представник скаутської організації Ярослав Мотрич.

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Вогонь передали представникам ПЦУ, Греко-католицької церкви, вірменській громаді. Римо-католикам частинку Вогню миру передадуть 24 грудня, а 29 грудня відвезуть у 55-ту окрему артбригаду.

Пластуни привезли Вифлеємський вогонь миру до Запоріжжя / Фото: Ольга Звонарьова, Укрінформ

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"Вифлеємський вогонь миру" - міжнародна щорічна скаутська акція, приурочена до святкування Різдва Христового. Її вперше було проведено у 1986 році австрійською телерадіокомпанією ORF з міста Лінц.

В Україні Вифлеємський вогонь поширюють члени скаутської організації «Пласт».