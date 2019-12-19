Скаути передали Зеленському Вифлеємський вогонь миру

Діти з Національної організації скаутів України та Асоціації гайдів передали Президенту Володимиру Зеленському Вифлеємський вогонь миру.

Про це ідеться на Офіційному сайті глави держави.

Скаути понад 10 років привозять в Україну цей символ злагоди, добра та благополуччя.

Скаути передали Президентові Вифлеємський вогонь миру / Фото: Офіс Президента

“Кожен з нас у цей день чекає на якесь диво і здійснення заповітної мрії, тому нехай святий Миколай завітає до кожного серця і кожної української родини. Хочемо побажати нашій рідній країні добробуту, процвітання, сили та терпіння на шляху до досягнення миру. Гайди та скаути знають, що шлях до перемоги дуже тернистий і довгий. Але наша сила у єднанні. Разом ми зможемо досягнути всього", – сказала представниця Асоціації гайдів України.

Своєю чергою Президент України Володимир Зеленський зауважив, що для нього велика честь отримати Світло миру.

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“Ви правильно сказали – нам дуже потрібен мир. Я думаю, що тепло від цього вогню найголовніше, воно може зігрівати українців, перш за все наших військових, які боронять кордони незалежної України”, – сказав Зеленський.

У пресслужбі глави держави повідомляють, що діти заспівали Президенту святкову пісню, а на згадку про зустріч вручили йому каталог добрих справ. Володимир Зеленський віддячив юним гостям подарунками.