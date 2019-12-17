Рада ухвалила закон про держпідтримку Пласту з пропозиціями Зеленського

Верховна Рада ухвалила закон про держпідтримку Пласту з пропозиціями Президента України Володимира Зеленського.

Відповідне рішення підтримали 316 народних депутатів при мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Закон не був підписаний Президентом у запропонованій редакції і Президент вніс свої пропозиції щодо цього законопроєкту. Зокрема вони стосувалися того, що пропонований законопроєкт передбачає створення переваг і привілей для функціонування лише однієї організації, зумовлює ризики для унеможливлення створення і діяльності інших скаутських організацій. Окрім цього, законопроєкт не відповідав частково Основному закону України. І є також побажання щодо механізму державної підтримки Пласту, адже вони не узгоджувалися з частиною другою статті 95 Конституції України та не враховували визначену статтею сьомої Бюджетного кодексу України принцип самостійності бюджетної системи України, яка забезпечена правом органів державної влади та самоврядування визначати напрями використання бюджетних коштів", - пояснив представник Президента у парламенті, перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

Голова Комітету ВР з питань молоді і спорту Андрій Кожем'якін (фракція "Батьківщина") зазначив, що під час доопрацювання законопроєкту в комітеті була створена робоча група, до складу якої увійшли представники Пласту, Національної організації скаутів України, Міністерства фінансів, Міністерства освіти і науки, Міністерства культури, молоді та спорту.

"Було розроблено доопрацьований закон, який був підтриманий комітетом... У ході доопрацювання була змінена назва закону на більш об'єднуючу - "Про визнання пластового руху та особливості державної підтримки пластового, скаутського". Були вилучені норми, що суперечать законодавству та порушують принципи рівності громадських організацій", - уточнив Кожем'якін.

За його словами, доопрацьований закон стосується як пластових, так і скаутських громадських об'єднань, а визнання історичного внеску Пласту відображено, зокрема, у преамбулі закону.

Закон передбачає розробку органами виконавчої влади та місцевого самоврядування навчальних програм для дітей і молоді з урахуванням пропозицій пластових і скаутських об'єднань. На реалізацію цих програм і проєктів можуть передбачатися видатки з Державного та місцевих бюджетів.

Також закон визначає, що органи влади та самоврядування надають матеріальну, фінансову, інформаційну підтримку діяльності цих громадських організацій.

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Як повідомляв Укрінформ, 30 травня Верховна Рада ухвалила закон "Про державне визнання і підтримку Пласту — Національної скаутської організації України". “За” проголосували 228 народних депутатів.

4 вересня Президент Володимир Зеленський повернув Верховній Раді закон про державне визнання Пласту зі своїми пропозиціями.

Згодом глава держави назвав причиною ветування закону про державне визнання Пласту невідповідність його положень Конституції України.