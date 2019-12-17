Пластуни принесли до Ради Вифлеємський вогонь миру

Представники скаутської організації "Пласт" уранці 17 грудня принесли до зали парламенту благодатний Вифлеємський вогонь.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

До залу засідань їх запросив перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Він запропонував перед початком роботи парламенту, зокрема перед виступами керівників фракцій і груп, запросити представників "Пласту" до трибуни Верховної Ради.

Вифлеємський вогонь миру у Верховній Раді / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

Пластуни передали Вифлеємський вогонь Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову.

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Як повідомляв Укрінформ, Вифлеємський вогонь миру 15 грудня прибув до України. Поширення Вифлеємського вогню — міжнародна щорічна скаутська акція до святкування Різдва Христового. Ідея акції полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа.