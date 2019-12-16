Пластуни передали Львову Вифлеємський вогонь миру

Львівські пластуни передали місту Вифлеємський вогонь миру. Він перебуватиме у Ратуші, тож усі мешканці та гості обласного центру можуть зайти сюди й запалити від нього свічки.

Про це повідомила пресслужба міської ради.

“Вифлеємський вогонь миру, який передали місту пластуни, запалили у кабінеті міського голови, де він горітиме протягом усіх Різдвяних свят. Далі вогонь передаватимуть і в інші установи обласного центру. Також вогонь постійно буде у капличці міської ради. Усі охочі зможуть туди заходити і запалювати свічки від лампадки з вогнем. Каплиця буде відчинена також у вихідні дні“, - зазначено у повідомленні.

Як сказала керівник “Пласту” у Львові Анастасія Слюсаренко, Вифлеємський вогонь миру значущий тим, що світло його є символом тепла, любові, добра, яким діляться пластуни. Одночасно вони нагадують про те, наскільки важливо робити добрі справи і наскільки просто ділитися добром.

Пластуни привезли Вифлеємський вогонь миру до Львова / Фото: Маркіян Лисейко, Укрінформ

Саме Вифлеємський вогонь завжди був передвісником свят, затишку і всього теплого і світлого, з чим асоціюється Різдво. Від вогню з Вифлеєму люди запалюють свічки на Святу Вечерю. Традиційно Вогонь зберігається у церкві до Йордану, а потім його можна погасити.

Додамо, що 18 грудня на площі біля Оперного театру Львівський осередок Національної скаутської організації “Пласт” передасть Вифлеємський вогонь миру громаді міста. Також у цей вечір відбудеться офіційне відкриття міської ялинки.

Із рук в руки, від одного скаутського осередку до іншого, Вифлеємський вогонь долає безліч кордонів і потрапляє до всіх, хто чекає на світло тепла, миру, злагоди і сподівання, яке мандрує із заходу на схід, долаючи кордони і єднаючи християн у переддень Різдва Христового.

По Україні Вифлеємський вогонь поширюють члени Пласту — Національної скаутської організації України. Пластуни беруть Вифлеємський вогонь миру від польських скаутів і передають його українській громаді, церквам, заносять до дитячих притулків, лікарень, щоб ті, хто перебувають далеко від своїх родин, могли відчути тепло Вифлеємської зірки.

Як повідомляв Укрінформ, Вифлеємський вогонь миру 15 грудня прибув до України, його вже передали киянам.