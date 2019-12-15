Вифлеємський вогонь миру 15 грудня прибув до України й вже запалав у киян.

Про це у Facebook повідомляє Пласт - український скаутинг.

Вифлеємський вогонь миру — вже в Україні / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

"Пластуни передали цей символ любові й добра громаді Києва, а вже зовсім скоро поширюватимуть його у державні установи, лікарні, дитячі будинки. Зокрема, група пластунів повезе Вифлеємський вогонь миру й різдвяні подарунки нашим захисникам у зону бойових дій. Так, до Різдва пластуни передаватимуть Вогонь всім українцям, аби на Святвечір символ миру, якого ми так прагнемо, запалав у наших домівках", - зазначається у повідомленні.

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Поширення Вифлеємського вогню миру — міжнародна щорічна скаутська акція до святкування Різдва Христового. Ідея акції полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа.