Представники національної скаутської організації України "Пласт" привезли до району проведення операції Об’єднаних сил Вифлеємський вогонь миру.

Про це повідомляє пресслужба ООС.

"Вогонь миру з Вифлеєма передали військовослужбовцям підрозділів, які виконують завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності на території Донецької та Луганської областей", - йдеться у повідомленні.

У район бойових дій доставили Вифлеємський вогонь миру / Фото: ООС

Усі охочі змогли запалити лампадку або свічку та принести вогонь у свою домівку.

"Шостий рік поспіль вогонь з Вифлеєма пластуни передають на передові позиції Збройних Сил України в райони бойових дій та у прифронтові міста Донеччини та Луганщини. Таким чином, ми хочемо, щоб наші захисники, які виконують бойові завдання на лінії зіткнення, відчули наближення святкування Різдва Христового. Тепло від цього вогню має зігрівати серця й душі наших воїнів в окопах.Сподіваємося, що скоро війна закінчиться нашою перемогою і ми будемо жити в мирі, - розповідають організатори заходу.

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Вифлеємський вогонь миру – це символічний вогонь, який скаути беруть на місці народження Ісуса Христа у Вифлеємі та поширюють по всьому світу. Головна ідея акції - єднання людей. Вогонь долає безліч кордонів і потрапляє до всіх, хто чекає на світло тепла, миру, злагоди.