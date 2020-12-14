Як Одеса святкуватиме Новий рік: у мерії розповіли про заходи

Через карантинні обмеження Одеська міськрада ініціювала проведення в онлайн-форматі деяких новорічних заходів, в яких беруть участь тисячі жителів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про альтернативні варіанти новорічних святкувань розповів у передноворічному зверненні до одеситів заступник міського голови Одеси Павло Вугельман .

Зокрема, у традиційному форматі буде організовано святкування Дня Святого Миколая на Дерибасівській, новорічні карусель та паровозик - на Приморському бульварі.

"Основна частина святкових заходів відбудеться в форматі онлайн, що буде забезпечено сайтами міста та соцмережами. Одеські телеканали транслюватимуть концерт та привітання міського голови з новорічними святами. Неможливо обійтись без традиційного святкового феєрверку, але у новорічну ніч феєрверки буде організовано в кожному районі, щоб запобігти скупченню великої кількості людей", - зазначив Вугельман.

За його словами, ті, хто побажає, зможуть відвідати новорічні вистави у театрах та на розважальних майданчиках з дотриманням жорстких карантинних обмежень.

Водночас, уточнив Вугельман, уже 19 грудня засяє вогнями на Дерибасівській вулиці головна новорічна ялинка міста, дітей вітатиме Святий Миколай у супроводі веселих музикантів. Цього ж дня розпочнуться святкові заходи, що триватимуть до 7 січня, і в Літньому театрі Міського саду та на Приморському бульварі.

Біля пам'ятника Дюка встановлять святкову карусель для дітей, тут курсуватиме для малечі й новорічний паровозик, а міська Служба у справах дітей організує безкоштовну роздачу солодких частувань з нагоди свят для одеситів і гостей міста.