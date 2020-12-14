Закарпатські музиканти на карантині створили ялинки у стилі «лофт»

Подружжя музикантів Віктор та Ірина Янцо (гурти “Рокаш” та “Анця”) стали виготовляти дерев'яні дизайнерські еко-ялинки до свят у популярному стилі лофт.

Про це Ірина Янцо розповіла в коментарі кореспонденту Укрінформу.

За її словами, спочатку виготовили для новорічних свят еко-ялинку та опублікували відео в мережі. Після цього стали надходити замовлення від шанувальників.

“Минулого тижня ми зробили дерев'яну ялинку в стилі лофт для себе. Під час безконцертя (обмеження концертів через пандемію коронавірусу — ред.) ми зайнялися меблевим виробництвом. Мали на підприємстві багато дерев'яних рейок, виникла ідея зробити ялинку в стилі лофт, бо самі є прихильниками такого стилю. Виставили в інтернет, і «пішло»,” - розповідає Янцо.

Закарпатські музиканти виготовляють новорічні екоялинки

Співачка каже, що ялинка дуже сподобалася їхнім з Віктором дітям — вона дає безмежний потенціал для творчості.

“Це саме те, що потрібно творчим людям: можна фантазувати із прикрасами, гірляндами, дизайном... Зрештою, це філософія антиспоживацтва — дозволяє використати для дизайну свята підручні речі, зберігши таким чином живі дерева для лісу.” - акцентує майстриня.

З її слів, подружжя розробило декілька версій таких ялинок — зокрема, “Total white” і “Total black”, а також розміри “Little princess”, “Queen” та “King size”.

Як повідомляв Укрінформ, подружжя Янцо власноруч будують будинок у час карантину, коли обмаль концертів.