Штучні або в кадках: екоінспекція пояснює, які ялинки купувати краще

Штучні або в кадках: екоінспекція пояснює, які ялинки купувати краще

Укрінформ
Інспектори Держекоінспекції перевірятимуть ялинкові базари разом із правоохоронцями щодо законності походження ялинок.

Про це розповів голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований під час прессніданку на тему "Трансформація Держекоінспекції: реформи, які врятують довкілля", повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Спільно з органами Нацполіції, з органами благоустрою ми будемо контролювати цей процес і не допускати продажу ялинок, які вирубані в лісі несанкціоновано. Тобто, відповідно, ні податки не сплачені, ні відновна вартість для того, щоб господарства відновлювали наші ліси, лісове господарство. Тому з цим будем боротися», - заявив Мальований.

Він зазначив, що цими перевірками хочуть звернути увагу на проблему вирубки українських лісів.

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«Ми закликаємо українців напередодні новорічних свят бути свідомими, купувати штучні ялинки. Або купувати ялинку в кадках, такі можна буде висадити після новорічних свят. Але врешті, якщо родина вирішила придбати зрізану ялинку, то вона має бути вирощена у відповідних умовах, тобто в розсадниках», – додав керівник відомства.

Він нагадав, що ялинка має бути в обов’язковому порядку маркована.

«Абсолютно всі ялинки, які продаються на легальних ялинкових базарах, повинні мати штрихкод, повинні мати чіп… Є повноваження, є штрафи відповідні і приписи… Наше завдання зафіксувати і звернутись до органів Нацполіції для того, щоб разом з ними закрити цей (незаконний - ред.) базар», - підсумував Мальований.

Як повідомляв Укрінформ, за словами голови Держлісагентства Василя Кузьовича, для запобігання незаконним рубкам на всій території держави, починаючи з 10 грудня, буде посилено охорону хвойних насаджень, проводитимуться патрулювання тих місць, де найбільш імовірна нелегальна заготівля новорічних ялинок.

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