В Україні посилять охорону хвойних насаджень напередодні новорічних свят
Про це повідомляє пресслужба Державного агентства лосових ресурсів.
«Для запобігання незаконних рубок на всій території держави, починаючи з 10 грудня, буде посилено охорону хвойних насаджень у різдвяно-новорічний період 2021 року й проводитимуться патрулювання тих місць, де найбільш імовірна нелегальна заготівля новорічних ялинок», - повідомив голова Держлісагентства Василь Кузьович.
Він зауважив, що відповідно до наказу Держлісагентства, керівниками підприємств та установ буде проведена робота щодо запобігання порушень.
"Заходи будуть проводитись спільно з представниками правоохоронних органів, Держекоінспекції, громадськості та преси. Окрім того, буде посилено заходи щодо охорони шкільних відділень та плантацій новорічних ялинок і ділянок особливо цінних та інтродуктивих хвойних порід і чагарників", - зазначив керівник відомства.
У Держлісагентстві попереджають, що за незаконну рубку дерев з лісопорушників стягується шкода, заподіяна лісу. Наприклад, за одну незаконно зрубану ялинку діаметром стовбура до 10 см становить 1152 грн, діаметром до 14 см – 1500 грн, а 18 – 1852 грн. Крім того, за незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання та збут деревини, може загрожувати ще й кримінальна відповідальність за статтею 246 ККУ.
Як повідомлялося, державні підприємства планують заготовити понад 500 тисяч новорічних ялинок. Після 10 грудня в Україні відкриються ялинкові базари при державних лісогосподарських підприємствах. Середня ціна на ялинки в цьому році — 75 грн.