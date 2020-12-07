В Україні посилять охорону хвойних насаджень напередодні новорічних свят

Напередодні новорічних свят на всій території України буде посилено охорону хвойних насаджень та проводитиметься робота щодо запобігання порушень при заготівлі та відпуску ялинок.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства лосових ресурсів.

«Для запобігання незаконних рубок на всій території держави, починаючи з 10 грудня, буде посилено охорону хвойних насаджень у різдвяно-новорічний період 2021 року й проводитимуться патрулювання тих місць, де найбільш імовірна нелегальна заготівля новорічних ялинок», - повідомив голова Держлісагентства Василь Кузьович.

Він зауважив, що відповідно до наказу Держлісагентства, керівниками підприємств та установ буде проведена робота щодо запобігання порушень.

"Заходи будуть проводитись спільно з представниками правоохоронних органів, Держекоінспекції, громадськості та преси. Окрім того, буде посилено заходи щодо охорони шкільних відділень та плантацій новорічних ялинок і ділянок особливо цінних та інтродуктивих хвойних порід і чагарників", - зазначив керівник відомства.

У Держлісагентстві попереджають, що за незаконну рубку дерев з лісопорушників стягується шкода, заподіяна лісу. Наприклад, за одну незаконно зрубану ялинку діаметром стовбура до 10 см становить 1152 грн, діаметром до 14 см – 1500 грн, а 18 – 1852 грн. Крім того, за незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання та збут деревини, може загрожувати ще й кримінальна відповідальність за статтею 246 ККУ.

Як повідомлялося, державні підприємства планують заготовити понад 500 тисяч новорічних ялинок. Після 10 грудня в Україні відкриються ялинкові базари при державних лісогосподарських підприємствах. Середня ціна на ялинки в цьому році — 75 грн.