Свято наближається: стали відомі ціни на ялинки

Ялинкові базари в Україні відкриються після 10 грудня, середня ціна очікується на рівні 75 грн за деревце.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держлісагентство.

«Лісівниками вже розпочато роботу щодо реалізації «новорічних красунь» для потреб місцевого населення. Після 10 грудня в Україні відкриються ялинкові базари при державних лісогосподарських підприємствах», - йдеться у повідомленні.

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Лісівники планують реалізувати цьогоріч понад 500 тис. ялинок в асортименті. Популярністю серед українців користуються: сосна звичайна, сосна палласа (кримська), ялина європейська (смерека), ялина біла (ялиця). Середня ціна на ялинки в цьому році — 75 грн.

Зазначається, що деревцята для головного свята року вирощують на спеціальних плантаціях або зрізають під час розчищення просік, смуг відведення ліній електропередачі.