У Києві почали встановлювати головну ялинку

У Києві на Софійській площі почали монтувати головну ялинку країни.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Наразі на місці, де буде стояти ялинка, розпочали встановлювати каркас. Ділянку довкола ялинки огородили невеликим парканом.

Встановлення новорічної ялинки на Софійській площі / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформу організатор новорічних святкувань та інших мистецьких заходів у Києві - компанія FolkUkraine, головна ялинка на Софійській площі у Києві буде штучною і обійдеться у 5-7 млн гривень. Кошти на неї отримані від спонсорів та рекламодавців.

Як і в минулі роки, головна ялинка України розташовуватиметься на Софійській площі, тематика цього року - "Казковий ліс" зі своїми персонажами та тематичним декором (лісові звірі та плоди – шишки, горішки, бурульки, сніжинки та гірлянди).

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На ялинці буде близько 1 500 іграшок та 10 кілометрів гірлянд, запланована висота – 31 метр.

Цього року у киян будуть одразу три новорічні ялинки. Головна ялинка країни – на Софійській площі, головна ялинка Києва біля Арки дружби народів та ялинка на Контрактовій площі. Організатори готують спеціальний маршрут із новорічними локаціями, який об'єднує всі три головних ялинки.

Організатори зазначають, що у випадку запровадження урядом жорсткішого карантину всі події, такі як засвічення ялинки, репортажі з прикрашених локацій, транслюватимуться онлайн. Також повідомили, що можливе огородження території, щоб до ялинки підходила обмежена кількість людей.