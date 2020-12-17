У Раду принесли Вифлеємський вогонь миру
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Сьогодні ми, представники групи підтримки Пласту, національної скаутської організації у Верховній Раді, маємо за честь продовжити вже багаторічну традицію - щороку передавати Вифлеємський вогонь миру, який постійно горить на місці народження Ісуса Христа у Вифлеємі, парламенту, його керівництву", - сказав народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин під час виступу з трибуни парламенту.
Пластуни передали Вифлеємський вогонь миру Голові Верховної Ради #Рада9 Дмитру Разумкову @DRazumkov pic.twitter.com/4fgOut9TAf— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) December 17, 2020
Депутат розповів, що вогонь привозиться дітьми-скаутами і передається по всьому світу - у сиротинці, лікарні, місця військовий дій.
"І тому після парламенту він поїде на схід, до наших військових. Він потрапить до будинків літніх людей, потрапить усюди, де потрібне відчуття любові і добра", - сказав Юрчишин.
Народні депутати передали Вифлеємський вогонь Голові Верховної Ради Дмитрові Разумкову.
"Цей вогник, який ми сьогодні передаємо спікеру Верховної Ради, нехай додасть нам з вами орієнтиру в тому, щоб ми частіше знаходили спільне, частіше об'єднувалися. І головне, пам'ятали - ми всі сюди прийшли заради відстоювання суспільного інтересу, а мир, злагода і любов - це найвищий суспільний інтерес", - зазначив Юрчишин.
Як повідомлялося, Вифлеємський вогонь миру прибув до України 13 грудня.
Поширення Вифлеємського вогню — міжнародна щорічна скаутська акція до святкування Різдва Христового. Ідея акції полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. Так, австрійські скаути беруть Вифлеємський вогонь миру з Вифлеєму. Літаком доставляють до Відня. А звідти – передають іншим скаутським осередкам.
Фото: Верховна Рада України, Twitter