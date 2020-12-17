У Раду принесли Вифлеємський вогонь миру

Народні депутати передали керівництву Верховної Ради Вифлеємський вогонь миру від представників скаутської організації Пласт.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні ми, представники групи підтримки Пласту, національної скаутської організації у Верховній Раді, маємо за честь продовжити вже багаторічну традицію - щороку передавати Вифлеємський вогонь миру, який постійно горить на місці народження Ісуса Христа у Вифлеємі, парламенту, його керівництву", - сказав народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин під час виступу з трибуни парламенту.

Пластуни передали Вифлеємський вогонь миру Голові Верховної Ради #Рада9 Дмитру Разумкову @DRazumkov pic.twitter.com/4fgOut9TAf — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) December 17, 2020

Депутат розповів, що вогонь привозиться дітьми-скаутами і передається по всьому світу - у сиротинці, лікарні, місця військовий дій.

"І тому після парламенту він поїде на схід, до наших військових. Він потрапить до будинків літніх людей, потрапить усюди, де потрібне відчуття любові і добра", - сказав Юрчишин.

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Народні депутати передали Вифлеємський вогонь Голові Верховної Ради Дмитрові Разумкову.

"Цей вогник, який ми сьогодні передаємо спікеру Верховної Ради, нехай додасть нам з вами орієнтиру в тому, щоб ми частіше знаходили спільне, частіше об'єднувалися. І головне, пам'ятали - ми всі сюди прийшли заради відстоювання суспільного інтересу, а мир, злагода і любов - це найвищий суспільний інтерес", - зазначив Юрчишин.

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Як повідомлялося, Вифлеємський вогонь миру прибув до України 13 грудня.

Поширення Вифлеємського вогню — міжнародна щорічна скаутська акція до святкування Різдва Христового. Ідея акції полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. Так, австрійські скаути беруть Вифлеємський вогонь миру з Вифлеєму. Літаком доставляють до Відня. А звідти – передають іншим скаутським осередкам.

Фото: Верховна Рада України, Twitter