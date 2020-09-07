Голова Асоціації прибалтійських українців Леонід Тригуб отримав державну нагороду України

Відзнаку Президента України - Хрест Івана Мазепи отримав голова Асоціації прибалтійських українців м. Клайпеда, один зі засновників Громади українців Литви у жовтні 1989 року та засновник Громади українців у Клайпеді у листопаді 1989 року Леонід Трегуб.

Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Литві, передає Укрінформ.

Як зазначається, відзнаку було вручено послом України в Литві Володимиром Яценківським 2 вересня в Вільнюсі в рамках тематичного заходу з нагоди відзначення 29-ї річниці Незалежності України, що відбувся в Музеї ужиткового мистецтва та дизайну в Вільнюсі.

Повідомляється, що у 2008 році Леонід Трегуб, зокрема, ініціював та сприяв відкриттю від імені українців Литви меморіальної дошки «Жертвам геноциду (Голодомору та політичних репресій) в Україні» на Меморіалі литовським жертвам політичних репресій у місті Клайпеда.

Крім того, Орден княгині Ольги III ступеню було вручено радниці Канцелярії Уряду Литовської Республіки Діані Варнайтє. Як повідомляється, вона є «відданою прихильницею України, проводить активну громадсько-політичну діяльність, спрямовану на розвиток та поглиблення українсько-литовських культурно-гуманітарних відносин та наукових контактів між Україною та Литвою».

Трегуб і Варнайте були відзначені державними нагородами «за вагомий внесок у вшанування пам’яті жертв геноциду Українського народу — Голодомору 1932-1933 років в Україні, подвижницьку діяльність, спрямовану на висвітлення правди про Голодомор» відповідно до Указу Президента України №865/2019 від 22 листопада 2019 року, йдеться у повідомленні.

По завершенні офіційної частини, в рамках заходу директор Литовського національного художнього музею Арунас Гялунас презентував унікальну виставку «Цивілізації України. Від Трипільської культури, скіфського золота до Майдану», яка проходить під патронатом Президента України Володимира Зеленського та Президента Литовської Республіки Гітанаса Наусєди.

Експозицію, відкриття якої відбулось 11 березня 2020 року, організовано Національним музеєм історії України та Литовським національним художнім музеєм, за сприяння Міністерства культури та інформаційної політики України та Міністерства культури Литовської Республіки.

Вона включає 81 експонат із колекцій Національного музею історії України, безцінні предмети, з наукової точки зору, історико-культурного надбання України: експонати скіфського золота, ювелірні шедеври трипільської культури, інших племен, що проживали на теренах сучасної України, археологічні знахідки з литовського замку, що стояв у центрі Києва, барокові витвори мистецтва Великого князівства Литовського, витвори юдейських ювелірів, спадщина кримських татар. На виставці також демонструються мистецькі артефакти, створені під час Революції Гідності.

Після презентації присутні на заході перший голова відновленого Сеймаса незалежної Литовської Республіки професор Вітаутас Ландсбергіс, депутати Сеймаса Литви, представники литовських державних інституцій, акредитовані в Литві представники дипломатичного корпусу, науковці, видатні діячі зі сфери культури, представники української громади Литви, литовської громадськості змогли особисто ознайомитися з експонатами виставки, що розповідає про історію України.

Фото: Ukrainos Ambasada Lietuvoje / Посольство України в Литві