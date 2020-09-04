Український активіст в Латвії зробив переклад тексту аудіогіду, який запрацював в головному музеї країни

Активіст української громади Латвії Володимир Іваницький переклав з латиської на українську текст для аудіогіда, який запрацював у Латвійському національному художньому музеї в Ризі.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Переклад з латиської мови на українську Іваницький зробив на замовлення посольства України в Латвії.

«Цікаво та й самому пізнавально бути причетним до такої важливої ініціативи - розширення присутності української мови у Латвії, тим більше - у головному музеї країни. Адже популяризацією українського у Латвії та латвійського в Україні я постійно займаюся - у рамках Культурного центру "Латвія - Україна" та Української скаутської організації "Пласт"», - поділився Іваницький.

Він також додав, що латвійські пластуни вже мали цікаву екскурсію до Художнього музею, але тепер обов’язково підуть знов, оскільки «цікаво протестувати, як усе працює».

Як повідомляв Укрінформ, у системі аудіогідів Латвійського національного художнього музею в Ризі відбувся запуск української версії мобільного додатку.

Це вже третій аудіогід із запланованої серії у межах проєкту дружини Президента України Олени Зеленської із впровадження україномовних аудіогідів у музеях світу, зазначили в пресслужбі глави держави.

Домовленість про співпрацю з музеєм та реалізацію проєкту була досягнута в жовтні минулого року під час офіційного візиту до Латвії Президента й першої леді.

«Голосом» аудіогіда став заслужений артист України, актор Дмитро Суржиков.

В ОП розповіли, що першими роботу україномовного аудіогіда протестували учні Ризької української середньої школи – закладу, де діти етнічних українців мають можливість здобувати знання, зокрема й українською мовою.

Під час презентації аудіогіда школярам особливо сподобалася інтерактивна навігація з елементами доповненої реальності – опція, яка є цікавинкою додатку й технологічно підсилює враження від перегляду художніх творів постійної експозиції музею.

У свою чергу, директорка музею Мара Лаце наголосила на важливості ініціативи, яка дає можливість українцям з будь-якого куточка світу насолоджуватися латвійським мистецтвом в онлайн-форматі.

Також вона висловила подяку Олені Зеленській за її особисту підтримку в практичному втіленні задуму.

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Посол України в Латвії Олександр Міщенко також підкреслив вагомість проєкту для розвитку та поширення української мови за межами держави як невід’ємний складник самоідентичності.

В Офісі Президента нагадали, що в межах проєкту Олени Зеленської у червні українською вже «заговорив» один із найбільших музеїв Австрії – художня галерея Альбертіна у Відні, а на цьогорічний День Незалежності Україна отримала символічний подарунок від Азербайджану – україномовний аудіогід з’явився в Національному музеї килима в Баку.

За даними ОП, у найближчій перспективі – запуск низки аудіогідів, зокрема в Музеї історії мистецтв в Австрії та Морському музеї Чорногорії.

Фото: посольство України в Латвії