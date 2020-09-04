Аудіогід українською запрацював у Латвійському національному художньому музеї

У системі аудіогідів Латвійського національного художнього музею в Ризі відбувся запуск української версії мобільного додатку.

Це вже третій аудіогід із запланованої серії у межах проєкту дружини Президента України Олени Зеленської із впровадження україномовних аудіогідів у музеях світу, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

Зазначається, що домовленість про співпрацю з музеєм та реалізацію проєкту була досягнута в жовтні минулого року під час офіційного візиту до Латвії Президента й першої леді.

«Голосом» аудіогіда став заслужений артист України, актор Дмитро Суржиков.

«Я дуже вдячний за надану честь бути причетним до великої справи – поширення української мови світом. Щасливий, що маю до цього стосунок. Вірю, що це лише початок великого шляху», – прокоментував актор свою участь у проєкті.

В ОП розповіли, що першими роботу україномовного аудіогіда протестували учні Ризької української середньої школи – закладу, де діти етнічних українців мають можливість здобувати знання, зокрема й українською мовою.

Під час презентації аудіогіда школярам особливо сподобалася інтерактивна навігація з елементами доповненої реальності – опція, яка є цікавинкою додатку й технологічно підсилює враження від перегляду художніх творів постійної експозиції музею.

У свою чергу директорка музею Мара Лаце наголосила на важливості ініціативи, яка дає можливість українцям з будь-якого куточка світу насолоджуватися латвійським мистецтвом в онлайн-форматі.

Також вона висловила подяку Олені Зеленській за її особисту підтримку в практичному втіленні задуму.

Посол України в Латвії Олександр Міщенко зі свого боку також підкреслив вагомість проєкту для розвитку та поширення української мови за межами держави як невід’ємний складник самоідентичності.

В Офісі Президента нагадали, що в межах проєкту Олени Зеленської у червні українською вже «заговорив» один із найбільших музеїв Австрії – художня галерея Альбертіна у Відні, а на цьогорічний День Незалежності Україна отримала символічний подарунок від Азербайджану – україномовний аудіогід з’явився в Національному музеї килима в Баку.

За даними ОП, у найближчій перспективі – запуск низки аудіогідів, зокрема в Музеї історії мистецтв в Австрії та Морському музеї Чорногорії.

Фото, відео: ОП