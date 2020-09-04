Український національний музей в Чикаго відкрився для публіки

Український національний музей в Чикаго, який був зачинений для відвідувачів через запроваджений в США карантин у зв’язку з COVID-19, відкрився 3 вересня і готовий представити оновлені експозиції.

Про це повідомляється на сторінці закладу в Фейсбуці.

Зазначається, що під час карантину музейні працівники встигли оновити та вдосконалити свої експозиції.

Зокрема, в головній виставковій залі представлено 24 картини з колекції музею, які презентують творчість різних художників: Борачка, Гуцалюка, Архипенка.

Музей за підтримки Фонду українського Голодомору-геноциду в Чикаго придбав постійну експозицію з Музею Голодомору в Києві.

Було також оновлено виставку «Kozak», вдосконалено колекції вишивок та писанок.

В музеї запрошують обов’язково переглянути нову виставку, присвячену українцям, які опинились у німецьких таборах для переселенців після Другої світової війни, та пропонують ще багато цікавого.

Оновлено години роботи Українського національного музею. Він чекає на відвідувачів з четверга по суботу з 11:00 до 16:00 (останній вхід о 15:00). Вхід для дорослих – 10 доларів, для пенсіонерів та студентів – 5 доларів.

Зауважується, що в музеї упродовж однієї години наразі дозволено перебувати 5 особам. Відповідно до фази 4 відновлення штату Іллінойс (Phase 4 of Restore Illinois) після пандемії, в музеї запроваджено ряд певних правил. Так, відвідувачі мають бути в захисних масках, без сумок і верхнього одягу та дотримуватися соціальної дистанції близько 2 м. Засоби для дезінфекції рук будуть доступні на вході та виході, а вбиральні поки працювати не будуть.

В закладі просять утриматися від візиту особам, які мають симптоми COVID-19 або контактували з інфікованими коронавірусом людьми упродовж останнього місяця.

В установі наполегливо рекомендують поціновувачам української культури і мистецтва планувати свій візит, звертаючись на електронну пошту admin@ukrainiannationalmuseum.org або за телефоном 312.421.8020. На зазначений номер можна телефонувати за більш детальною інформацією тощо.

Як повідомлялося з посиланням на сайт Worldometer, США вже тривалий час утримують світовий антирекорд за кількістю інфікованих COVID-19. Станом на 4 вересня зафіксовано 6 335 244 випадки, з них 191 058 летальних, 3 575 096 - видужали.

Фото: Ukrainian National Museum, ukrpohliad.org