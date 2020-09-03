Музей української діаспори запрошує на виставку робіт художника Олександра Савченка-Більського

Виставковий проєкт до 120-річчя від дня народження українського французького художника Олександра Савченка-Більського триває в Музеї української діаспори.

Про це повідомляється на сторінці музею в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Проєкт має назву «Олександр Савченко-Більський. У колі паризьких друзів».

Як зазначається, емігрувавши до Парижа, Олександр Савченко-Більський вже в 1925-1926 роках брав активну участь у художніх виставках, працюючи переважно у графічних техніках.

«Завдяки своїй майстерності і працездатності, мистець активно співпрацював із підприємствами, які видавали листівки з видами Парижа, Кольмара, Меца, Страсбурга на замовлення бельгійських та французьких видавництв. Особливо приваблювали його краєвиди Парижа, де відомі й знакові історичні та культурні об'єкти поставали у новому цікавому ракурсі. Це Нотр-Дам і Монмарт з церквою Св. Серця, Ейфелева вежа і площа Згоди, які так само свого часу оспівували Клод Моне і Едуард Кортес, Огюст Ренуар і Ван Гог, роблячи це у притаманній їм манері, але з великою любов'ю до вічного міста», - зауважується в дописі.

В музеї запросили усіх охочих подивитися роботи митця в експозиції виставки, яка працює з 7 серпня до 11 листопада.

Олександр Васильович Савченко-Більський (23 листопада 1900, село Олишівка, Чернігівщина - 1991, Париж, Франція) - відомий у світі маляр і графік українського походження.

Як повідомлялося, на виставці представлені твори мистця та його друзів - українських парижан Миколи Глущенка і Миколи Кричевського з колекцій Чернігівського обласного художнього музею ім. Г.Галагана та Музею української діаспори.

Завдяки самому Олександру Савченку-Більському (1900-1991), а також його родині у фондах Чернігівського обласного художнього музею імені Григорія Галагана зберігається близько 200 графічних та живописних творів, датованих 1920-1980-ми роками.

Повідомлялося, що виданий альбом-каталог цієї виставки дозволить фахівцям та широкому загалу гідно оцінити внесок українських художників-емігрантів у скарбницю європейської культури ХХ століття.

Фото: Музей української діаспори, Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана в Фейсбуці