Український культурний центр «Ватра» в Казахстані плекає мову і культуру понад чверть століття

В Українському культурному центрі «Ватра», що діє в столиці Казахстану, вже більше 25 років ведуть діяльність, спрямовану на збереження і поширення української мови і культури.

Про те, як вдається зберігати рідну мову, будучи далеко від своєї етнічної Батьківщини, розповів голова центру Тарас Чернега в черговому випуску відеопроєкту МЗС України «Багато справ ще у моєї долі», розміщеному на сторінці Управління закордонного українства МЗС України в Фейсбуці.

«Український культурний центр «Ватра» був заснований наприкінці грудня 1993 року. За більш як 25 років діяльності було зроблено багато цікавого, корисного, проводилася певна виховна робота», - сказав Чернега.

За його словами, центр від початку почав працювати за чотирма напрямками: художня самодіяльність, шкільництво (українська недільна школа існує від 1992 року), клуб рукоділля, який прославився виставками вишитих картин, і республіканська газета українців Казахстану «Українські новини.

«Ми пишаємося тим, що уряд Казахстану, Міністерство інформації дало нам дозвіл видавати цю газету. З 2000-го року вона «переїхала» з міста Алмати, колишньої столиці Казахстану, в Астану, де видається до цього часу», - зазначив Чернега.

Зауважується, що газета «Українські новини» є єдиним часописом на всьому азійському просторі, яка видається українською мовою. Видання було засноване у 1994 році. Від початку видання значне місце відводиться висвітленню життя українських громад Казахстану.

«Ми отримуємо інформацію з різних міст, сіл республіки, де діють громадські українські об’єднання, які проводять ті чи інші заходи. Найбільш висвітлюваними серед них є Шевченківські свята, Свято Миколая, концерти, присвячені святам, що відзначаються в РК тощо. Українські громади все активніше беруть участь у Всеукраїнському диктанті, і ми також намагаємось про це говорити», - розповів голова «Ватри».

Аби залучити більше молодих читачів, газету також почали випускати в електронному вигляді – є сайт видання і сторінка в Фейбуці. «Ми радо запрошуємо всіх, хто хотів би бачити, чути і цікавитись життям українців в Казахстані», - заохотив Чернега.

Він також розповів, що в Українській греко-католицькій церкві Святого Йосифа Обручника діє український куточок, де вивчають українську культуру, традиції та звичаї. Тут двічі на тиждень також проводяться заняття з української мови. «Заняття ми проводимо за підручником з української мови для недільних шкіл, який ми видрукували два роки тому спеціально для того, аби діти могли вивчати українську мову і долучатися до її скарбів. Він побудований таким чином, що тема за темою слухачі цих курсів наближаються до сталого володіння українською мовою. Підручник розрахований на рік, і матеріалів у кожній темі, ми вважаємо, достатньо для того, аби опанувати базовий рівень володіння українською»», - зазначив Чернега.

Крім того, вивчити українську мову допомогає також методичний посібник, співавтором якого є Тарас Чернега. У виданні розміщено таблиці, матеріали, присвячені особливостям вивчення української мови в російськомовному середовищі, а також відомості про те, як українську мову упродовж кількох століть намагалися знищити.

«Впевнений, що слухачі, які відвідують курси української мови, візьмуть з них багато корисного», - зауважив голова «Ватри».

Чернега розказав, як він колись вивчав українську. «Я народився в Казахстані й живу тут понад 50 років. На жаль, я не мав можливості відвідувати українську школу, і моєю мовною практикою були короткотривалі канікули під час літніх поїздок до дідуся з бабусею на Вінниччину», - зазначив голова «Ватри». Він пригадав, що переходив на українську також під час подорожей Вінничиною та Одещиною.

Фото: скріншот з відео

Відео: Управління закордонного українства МЗС України