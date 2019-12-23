Десять надважливих книг 2019 року

Укрінформ розкаже про 10 знакових книжок, якими українські видавництва порадували читачів цього року.

"Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР"

Вахтанг Кіпіані

Фото: @anyta_svida

Правда про кримінальну справу, життя і смерть Василя Стуса. У книжці зібрано архівні документи з кримінальної справи Василя Стуса, покази свідків, листи поета з тюрми, спогади його рідних та друзів. Ознайомившись із наведеними матеріалами, читачі дізнаються про невідомі факти щодо життя, ув’язнення та загибелі Стуса, які досі охороняли під грифом "Секретно".

"Клавка" Марина Гримич

Фото: Iryna Koval

Роман став фіналістом "Книги року ВВС", а Марина Гримич отримала нагороду BookForum Best Book Award у номінації "Сучасна українська проза".

Дія роману Марини Гримич "Клавка" відбувається у Спілці письменників України і в київському письменницькому будинку РОЛІТ у 1947 році, коли відбувся сумнозвісний Пленум, відомий в історії розгромом української літератури, зокрема паплюженням Юрія Яновського та Максима Рильського. Але мало хто знає, що розправою над цими двома класиками не обмежилось: українських літераторів — колег по перу, сусідів по дому — нацьковували одне на одного, користуючись їхніми амбіціями. Учасники подій по-різному вийшли з нелегкої етичної ситуації — хто з високо піднятою головою і посмішкою на устах, а хто в ганьбі і досмертних докорах сумління.

Клавка, секретарка Спілки письменників, знає про письменників усе, а драматичні події відбуваються на її очах. Паралельно в її досить одноманітному житті старої дівки відбуваються кардинальні зміни: вона опиняється в центрі любовного трикутника — між відповідальним працівником ЦК КП(б)У і молодим письменником, який щойно повернувся з фронту.

Літературне життя 1940-х, повоєнний Київ, Євбаз, комунальна квартира — це те тло, на якому розгортається динамічний сюжет.

"Доця" Тамара Горіха Зерня

Книга року ВВС-2019 .

Ця книга про любов. У ній немає жодного слова на "лю...", але вона про любов. Про магію, не лубочну, розтиражовану з екранів телевізора, а справжню, від роду і кореня, коли пірнаєш з головою у Прадавній Океан і виринаєш звідти з рибиною в зубах. І ще про відвагу. Про безумовну відвагу знайти своє, впізнати його, впертися руками і ногами і нікому не віддати. Свій дім, свою батьківщину, своє серце, своє право ходити з високо піднятою голово.

Події роману розгортаються навесні-влітку чотирнадцятого року у Донецьку. Донбас - це точка обнуління, місце сили, де прозвучали найважливіші запитання. І тільки там заховані потрібні відповіді. Та де все починалося, там все і завершиться, коли історія пройде чергове коло, і вічний змій Уроборос знову вкусить себе за хвіст. Саме тут героїня втратила родину, дім, роботу, ілюзії - і саме тут зібрала уламки життя заново, віднайшла новий смисл і нову опору.

"За спиною" Гаська Шиян

Фото: Yakaboo

Літературна премія Європейського союзу 2019 року. Також за цю книжку авторку нагородили премією "Еспресо. Вибір читачів 2019" у номінації "Література для дорослих".

27-річна Марта із покоління солом’яних сиріт — понуре дитинство у маленькому містечку, мама, яка покинула сім’ю заради заробітків в Італії. Але це лише стало поштовхом до того, щоб зробити успішну кар’єру ейчара в айті-галузі. Марта щиро насолоджується комфортом та добробутом, який створює для себе і для свого бойфренда Макса, і намагається триматися осторонь політичних новин. Аж ось в один момент її затишний світ перевертається догори ногами. Макс бере повістку в армію. Марта намагається відповідати суспільним очікуванням і прийняти такий крок, але внутрішній конфлікт і образа за те, що він не залишився з нею, не дають їй спокою. Їй здається, що це дуже хибний спосіб довести свою маскулінність, і це відчуття загострюється із наростанням сексуальної фрустрації. Гострий внутрішній конфлікт, який намагається подолати головна героїня, спровокований переоцінкою цінностей і тілесністю, яку не завжди вдається приборкати. Як вона долає депресію? Які рішення приймає? І головне: куди її приводить намагання втечі?

"Кримський інжир" Укладачі Алім Алієв, Анастасія Левкова

Фото: Видавництво Старого Лева

Крим — це особливий край, омитий морем та зігрітий сонцем, і здається, що навіть вітер, який не знає кордонів, тут віє по-іншому. Це земля кримськотатарського народу, який, попри всі історичні та політичні реалії, намагається зберегти свою мову, культуру, релігію, світоглядні принципи, творити свою літературу. Ця книжка об’єднала найкращі твори учасників першого українсько-кримськотатарського літературного конкурсу «Кримський інжир», що відбувся 2018 року.

Поезія і проза, переклади українською і кримськотатарською, що увійшли до антології, дуже різні за жанром, стилем і поетикою, проте Крим — це та спільна тема, що їх об’єднує. У кожному творі своя емоційна тональність: біль і глибокий, як море, смуток, але водночас розуміння того, що можна втратити рідний дім, та головне — не втратити власної й національної ідентичності.

Під однією обкладинкою зібрано твори як кримськотатарською, так і українською мовами.

"Війна лайків. Зброя в руках соціальних мереж" П. В. Сінґер, Емерсон Т. Брукінґ

Фото: Yakaboo

Книжка року за версією Amazon. The New York Times, Washington Post, Time рекомендують.

Facebook — як поле бою, а Instagram — ніби концентраційний табір вільного часу із "лайками"-наглядачами. Сюжет для кіберпанку? Аж ніяк. Наше сьогодення. У світі протягом тривалого часу точиться війна — віртуальна. Із цілком реальними наслідками, часто кривавими та смертельними, коли необережний пост може стати епітафією, а невинна "вподобайка" — приводом для арешту. Такі випадки давно стали нормою.

Пітер Сінґер та Емерсон Брукінґ витратили довгих п’ять років, щоб провести ґрунтовне дослідження розвитку Інтернету, найвідоміших соцмереж сьогодення та процесу перетворення їх на зброю в сучасному світі. Від історії появи Всесвітньої павутини, смайликів, твітів та мемів автори розповідають про використання платформ соцмереж авторитаристами, революціонерами, силами оборони, терористами, Дональдом Трампом, Росією, Китаєм, США й багатьма іншими фігурантами онлайн-життя. Ласкаво просимо до cвіту соцмережевого періоду!

"Ukraїner. Країна зсередини"

Фото: Ukraїner

"Ukraїner. Країна зсередини" — ​книга за мотивами першого кола масштабної експедиції Украї­ною, яка тривала з літа 2016-го до зими 2018-го року й охопила всі історичні регіони — ​від Слобожанщини до Поділля, від Волині до Таврії. У книзі зібрано найяскравіші моменти з манд­рівок унікальними куточками країни: історії людей та місць, що надихають, зворушують і дивують, а також вражаючі фото, які показують Україну справжньою, несподіваною, цікавою та автентичною. Ініціатор проекту — Богдан Логвиненко.

"Чому не варто боятися фемінізму" Тамара Марценюк

Фото: Yakaboo

Як швидко й безболісно позбутися страшних і смішних стереотипів про фемінізм? У новій книжці Тамари Марценюк — огляд основних етапів світового феміністичного руху, його ключових постатей і праць, а також здобутків, що їх нині сприймаємо як належне. Крім історії та теорії, тут багато інформації про сучасні феміністичні тренди, фемактивізм, людей і організації, які нині працюють в Україні задля забезпечення рівних прав для жінок і чоловіків. До кожного розділу — посилання на тексти, фільми, відеолекції та інші корисні ресурси, що стануть у пригоді всім зацікавленим.

"Книжка про сміття" Галина Ткачук

Фото: Видавництво Старого Лева‎ Книжка потрапила до "Топу БараБуки-2019" у номінації "Варто читати" (книжка для тих, хто не любить читати).

Ця книжка про те, що ми виносимо з нашого помешкання у сміттєвих пакетах і викидаємо у бак. Або, у найкращому разі, в кілька різних баків. Про те, що зустрічає нас, коли ми приходимо на пікнік до лісу. Про те, що пропливає повз нас у річці або в морі. І про те, що може заполонити всю нашу планету. Простіше кажучи, ця книжка про сміття — таку дивовижну річ, яку дуже легко створити, але якої неймовірно важко позбутися.

"Ціна правди" Ґарет Джонс

Фото: Yakaboo

Історія Ґарета Джонса — це про Правду, ціну Правди про трагедію українського народу — Голодомор. Це про Честь і Професію. Професію Журналіста. В цій історії багато символічного, знакового і повчального.

До книжки-перекрутки (англійською та українською мовами) увійшли вибрані статті британського журналіста валлійського походження Ґарета Джонса, який перший під своїм прізвищем розповів світові про геноцид українського народу під час Голодомору 1932–1933 років і злочини сталінського режиму. Цікавими для читачів будуть статті Ґарета про тодішню політичну ситуацію у Європі, Америці та на Далекому Сході.

28 листопада у всеукраїнський прокат вийшов історичний трилер “Ціна правди“, заснований на історії Ґарета Джонса.

* Точка зору автора може не збігатися з позицією агентства

Огляд підготувала Оксана Ускова