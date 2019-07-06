Марина Гримич, письменниця

Моя сьогоднішня співрозмовниця виросла в письменницькій родині, де дуже любили книги і мали велику домашню бібліотеку. Пані Марина сміючись згадує: «Про нас казали, що ці Гримичі на книгах сплять, книги їдять і книгами заїдають». Нині вона – доктор історичних наук, кандидат філологічних наук, директор видавництва «Дуліби» та авторка понад десяти різножанрових романів. Тричі ставала лауреатом літературного конкурсу «Коронація слова», в тому числі й володарем першої премії. Цього року презентувала свою нову книгу «Клавка», яка вже стала хітом. Тож обирайте – на чому вкладати спати й чим годувати своїх дітей. ІМ’Я КЛАВА ПРЕЗЕНТУЄ В РОМАНІ ПОВОЄННИЙ КИЇВ – Пані Марино, на цьогорічному Книжковому Арсеналі ви презентували новий роман, назва якого мене одразу впіймала на гачок – «Клавка». Мені здалося, що під обкладинкою має бути щось таке легке, жіноче, а почала читати – і зрозуміла, що це досить серйозна література з історичним фактажем. То чому саме «Клавка»? – Клавка – ім’я, як на сьогодні, старомодне. Навіть, коли я була маленькою, мені здавалося, що Клави, Клавдії – це такі тьоті із халою на голові, – вже тоді не модно було називати дівчаток цим ім’ям. Але в романі йдеться про 1940-і роки, і тоді це було дуже поширене ім’я. Воно начебто презентує повоєнний час, отой Київ, який щойно вийшов із війни. Головна героїня потрапляє в любовний трикутник між молодим героєм війни, який щойно повернувся з фронту й збирається займатися письменницькою творчістю, і представником ЦК КП(б)У – людиною із протилежним типом діяльності. Ці перипетії кохання роблять роман читабельним і привертають увагу тих, хто любить напружений динамічний сюжет. Разом із тим, мені потрібно було вкласти в текст дуже цінну маловідому і непросту для розуміння інформацію про письменницьке середовище 40-х років, зокрема, про письменницький пленум 1947-го року, на якому відбувся розгром української літератури і де найбільше перепало Рильському, Яновському і Сенченку. Я працювала з архівними документами – і підняла стенограму пленуму для того, щоб вникнути в усі деталі, бо навіть в «Історії української літератури» цей пленум описується дещо загально, без деталей. Тож у динамічну історію Клавки я вмонтувала матеріали пленуму, дискусії, критику, яка часто мала негативний підтекст, і також подала інформацію про життя в Києві після війни. РАНІШЕ ПИСЬМЕННИКИ – ЦЕ БУЛА КАСТА – Аж так детально? А які це райони? Читачі їх впізнають? – Дія відбувається в кількох письменницьких локусах. Тоді групи письменників були закритими, не так, як сьогодні, коли ми бачимо їх у Фейсбуці й знаємо про них усе, що вони про себе там розповідають. А в сорокові роки минулого століття письменники – то була «каста». Потрапити в те середовище і дістати право називатися письменником було дуже непросто – ти повинен був стати членом Спілки письменників, бо, за словами Сталіна, це велика відповідальність – бути «інженером людських душ». Для них створювалися, як на той час, хороші побутові умови, будувалися житлові будинки. І дія роману частково відбувається в одному з них, будинку, спорудженому у 1934 році, який зараз відомий як «Роліт» (розшифровується як «Будинок робітників літератури»). Він знаходиться на вулиці Богдана Хмельницького, 68 (раніше – вулиця Леніна). За неуточненими даними, у різні часи в «Роліті» мешкало близько 130 літераторів, відомих і маловідомих. Другий локус, де відбувається дія роману, – це Спілка письменників України, в 1940-і вона знаходилася на вулиці Ворошилова, сьогодні – це Ярославів Вал. Тепер у тій будівлі розташована резиденція Посла Індії. Також багато подій роману розгортаються в Ірпені, в Будинку творчості письменників та на письменницьких дачах. Клавка – секретарка Спілки письменників – мешкає не в «Роліті», але недалеко від нього, в історичній місцевості, що зветься Афанасіївський Яр, в напівпідвальному поверсі, в комунальній квартирі колишнього прибуткового будинку. І Клавка, й письменники ходять на Євбаз – Єврейський базар – колишнє головне торжище міста, розташоване в районі нинішньої площі Перемоги. Ось такий антураж. Мені здається, що мені вдалося створити панораму тогочасного життя, в тому числі – побуту київських літераторів. – Тобто у творі переплетені достовірні історичні факти й вимисел, на цьому закручений сюжет роману? Останнім часом письменники часто застосовують прийом, коли в художню оповідь вкраплюють елементи документалістики. – Ви правильно помітили, це сучасна тенденція, світовий тренд – не лише в літературі, а й в образотворчому мистецтві, фотомистецтві, в кінематографі – вносити в художню канву документалістську стилістику. Наприклад, зараз досить популярними в ігровому кіно є псевдодокументальні серіали («мок’юментарі» – ред.), побудовані на імітації документальності. Таке враження, що це просто людина з камерою знімає все підряд – жахи, комічні ситуації, а насправді – за цим стоїть добре продуманий сценарій і робота режисерів-постановників. Між наукою й літературою та мистецтвом сьогодні також існує чимале тяжіння, розмивається межа: мова науки намагається бути більш художньою, а література й мистецтво інкорпорують у себе наукову інформацію.

У мене це сталося само собою: я ж науковець, доктор історичних наук, – і мені цікаво було досліджувати повсякдення тогочасних письменників. Мені хотілося не просто подати якісь любовні пригоди Клавки, а розкрити серйозні процеси, що відбувалися в українському письменницькому середовищі того часу, і тому я вносила в роман цілі документальні шматки. НА ПОЧАТКУ ЗБІРКИ ОБОВ’ЯЗКОВО МАВ БУТИ «ПАРОВОЗ» – ВІРШ ПРО ПАРТІЮ, ЛЕНІНА ЧИ КРАЇНУ РАД – Я навіть уже собі уявила фільм за вашою книгою: клацає друкарська машинка, за кадром – суворим голосом начитка про рішення пленуму – і замріяне обличчя Клавки… Як вважаєте, роман підходить для екранізації? – Думаю, що книга дуже лягає під екранізацію, і сподіваюся, що вона не пройде непомітною в колі кінематографістів. Історичний період, описаний мною, вважається немодним, нецікавим, мовляв, цей дивний нафталіновий соцреалізм. А я намагаюся зробити цю тему модною. Український соцреалізм дуже різний, але там є шикарна лірика і відчутне «українофільське» крило Мені здається, що є деякі паралелі, які наштовхують на думку, що зараз на часі – говорити про ті роки й тодішні події, і навіть переосмислити естетику соцреалізму. Ви знаєте, український соцреалізм має свою специфіку. Моя перша освіта – філологічна, я кандидат філологічних наук, тому я собі дозволила в романі робити такі собі дивні літературознавчі висновки. В романі є місця, де я сама здійснюю мінінаукове дослідження, роблю літературознавчі вкраплення в художній текст, розмиваючи в такий спосіб межу між наукою і літературою. Я подивилася по-новому на тогочасну літературу: український соцреалізм – дуже різний, там є і сурогатна література, і пропагандистська, але там є шикарна лірика і там є цілком відчутне «українофільське» крило. – Про це також ідеться в романі? – Так. Я намагаюся вмонтувати у свій сюжет уривки літературних текстів, в основному вірші, й розгорнути довкола них дискусії персонажів – для того, щоб примусити наших сучасників замислитися ще раз на тим періодом літературної історії й незамуленим оком подивитися на тогочасну літературу. Адже, як ми не критикували б той час, але й Малишко, і Рильський, і Сосюра, й інші письменники – творили тоді чудові речі. При цьому не варто забувати, що в той час у радянській дійсності існувало таке явище, як ритуальна мова. Я виросла в письменницькому середовищі, тому пам’ятаю сленг радянських письменників. Коли виходила поетична збірка, в ній автор міг писати про все, що хотів, – лише уникаючи релігійних і націоналістичних мотивів, або робити це езопівською мовою. Але на початку поетичної збірки обов’язково мав бути «паровоз». Паровоз – це один чи два вірші про партію, про Леніна чи про країну Рад. І ви не повірите, на це в письменницькому середовищі мало хто реагував! Це було так – ніби вдягти бахіли перед входом у лікарню. Ви їх вдягаєте для того, щоб отримати право зайти туди! От ці літературні «бахіли» – це отой вірш про Леніна чи про партію, для письменника він часто нічого не значив. Він мав цілком прикладну функцію: здобути поетові право опублікувати збірку. Оцей вірш-«паровоз» – це й був один із виявів письменницької ритуалістики. – Але ж потім до шкільної програми потрапляв саме цей «паровоз»!? – Так, ці твори потрапляли до радянської шкільної програми – і ми уявляли, що автори лиш таке й писали. А ви відкрийте їхню збірку, зніміть з неї «бахіли», «роззуйте її», – і побачите, яка цікава тогочасна поезія! Щоб зрозуміти логіку тодішньої літератури, треба навчитися знімати ті «бахіли». Хочу вірити, що мені, нехай трошки, але вдалося це. МИ ЖИВЕМО В ПЕРІОД МЕТАМОДЕРНІЗМУ, КОЛИ СТИРАЮТЬСЯ ГРАНІ МІЖ ПИСЬМЕННИКОМ І ЧИТАЧЕМ – Ви сказали, що раніше письменники – це була каста, до якої важко було потрапити. Зараз за бажання будь-хто може стати письменником і знайти свого читача, навіть не видаючись: соцмережі відкривають короткий шлях до цього. Людина просто пише вірші чи оповідання – і викладає їх на своїй сторінці у Фейсбуці чи в блозі. Я навіть чула думку, що зараз письменників стає дедалі більше, а тих, хто читає – менше. Ви погоджуєтеся з цим? Дописи на Фейсбуці – це окремий жанр літературної творчості – Мені здається, що зараз ми живемо в період метамодернізму, коли стираються грані не лише між наукою і літературою чи мистецтвом, а й між письменником і читачем. Сьогодні читач і сам пише. Виник цікавий жанр – дописи на Фейсбуці. Є купа талановитих блогерів, які щодня пишуть маленький текст у Фейсбуці, я навіть не знаю – як це кваліфікувати і чи можна це видавати на папері, – напевно, що ні. Але так чи інакше – це окремий жанр літературної творчості. Й інша людина, – наприклад, я, – встає вранці, прочитує іронічну, саркастичну чи навіть драматичну інформацію цього блогера – і день починається цікаво. Зараз світ фантастично перемішується: різні поняття, які раніше перебували на різних полюсах дійсності, тепер переплітаються. Грань між читачами (в класичному розумінні слова) і письменниками (також у класичному розумінні) стирається. Такий наш цікавий час. – Про цікавий час. Чи переможе електронна книга паперову, тому що зараз нібито є всі передумови до цього? Невже ми – останнє покоління, яке читає книгу, надруковану на папері? – Хочу вас заспокоїти: паперова книга не зникне. Про це свідчать усі книжкові ярмарки у світі – й у нас, і на Заході, й в арабському світі, де я зараз проживаю. Люди люблять паперову книгу. Електронна – так само популярна, але це – як відмінність між театром і кіно: колись боялися, що з появою кіно зникне театр. Так само будуть мирно співіснувати електронна книга, аудіо-книга і паперова книга. Я люблю для насолоди почитати книгу в ліжечку, але якщо я їду в потязі вночі – й не можу заснути, я беру навушники – і слухаю аудіо-книгу. А коли ця книга ще не з’явилася в паперовому варіанті – я з задоволенням почитаю її в електронному вигляді.

Розкажу на прикладі моєї сім’ї: я з письменницької родини, у нас була велика бібліотека – природно, що я виросла на паперовій книзі. Мій зять належить до покоління 30-річних – він великий любитель електронної книги. А от мій 24-річний син закінчив у Парижі Вищу школу інженерів авіації й космосу – здавалося б, інженер, технар, для якого ґаджети – на першому місці, але ж ні! Читає лише паперові книги. Різниця між зятем і сином – менше 10 років, не можна сказати навіть, що це різні покоління, але це показує, що в суспільстві є попит на все. У ЛІВАНІ НАДЗВИЧАЙНО ЦІКАВА УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА – ЦЕ ДІАСПОРА РОКСОЛЯН – Ви сказали, що зараз проживаєте в арабському світі. Точніше – в Лівані. І ваша попередня книга «Ажнабія на червоній машині» була географічно прив’язана до тієї місцевості. Ви майстер заінтригувати назвою. Хто така «ажнабія»? – Арабською мовою «ажнабія» – це іноземка. А приводом до назви став цікавий випадок, який мені розповіла знайома українка. Річ у тім, що в Лівані немає чітких адрес, як у нас чи як у Європі. Щоб кудись потрапити, ти повинен попередньо дізнатися про райончик, і що там приблизно знаходиться: маленький супермаркет, церква, базарчик, якесь велике дерево (сміється). От ти під’їжджаєш до цього дерева, де сидить дядько і курить кальян, питаєш: «Десь тут живе той-то?». А він: «Он-там, у тому будинку». От і сталося так, що ця українка сидить собі вдома і тут – дзвінок у двері, вона відкриває їх – і бачить свою знайому, з якою переписувалася тільки по Фейсбуку. Запитує: «Як ти мене знайшла?». А та їй: «Під’їхала до твого райончика й запитала – де тут живе ажнабія на червоній машині? Мені й показали!». І тоді мені просто подумалося: яка прекрасна назва для роману! «Ажнабія на червоній машині» – це роман про українок, які вийшли заміж за ліванців і створили свої сім’ї. Я взяла для своєї оповіді дві родини – одна сунітська, інша шиїтська. Ліван – дуже цікава країна, з погляду багатоконфесійності, там живе майже 45 відсотків християн. Там надзвичайно цікава діаспора: по-перше, вона молода, по-друге – це виключно жінки, які вийшли заміж за ліванців. Я їх називаю «діаспорою Роксолян», бо вони так впливають на своїх чоловіків, що ті на всі свята вдягають вишиванки, обожнюють Україну – і майже всі їхні діти мають українське громадянство! – То наші жінки скрізь Роксоляни – сильні, вільні й борються за свої права? А якщо говорити про етнічних ліванок, то як вони ставляться до своїх прав, які, на нашу думку, там утискаються? – Ви правильно сказали: «на нашу думку». Ми інколи прикладаємо свої культурні лекала на інше суспільство. Християнська частина населення Лівану – абсолютно сучасна в західному розумінні слова. Вона багато в чому орієнтується на французьку систему цінностей, тому що Франція, коли Ліван був під її протекторатом за рішенням ООН, зробила величезний внесок у його культуру, побут, освіту та медичне обслуговування. Значно зростає вплив і американської культури – тут є велика мережа шкіл з англійською мовою викладання, американські університети. Серед мусульманського населення також багато сучасних людей: ліванці – це народ, який любить подорожувати, вони бачать як світ розвивається, повертаються назад – і привозять нові цінності, звичаї, правила і моделі поведінки. При цьому є велика частина населення, яка схильна до традиційного укладу, – вважається, що це переважно шиїти. Коли ми зустрічаємо жінку в хіджабі, нам здається, що її гноблять. З нашої точки зору, вона нещасна і не розуміє свого нещастя. Але я повинна сказати, що моє життя на Близькому Сході наштовхнуло мене на думку, що головне не те, що у тебе на голові, а те, що у тебе в голові. Я зустрічала масу освічених сучасних жінок у хіджабах. – Їм заборонено працювати? – Скажімо так: це не заборонено, але це – не прийнято. Жінка з традиційної сім’ї може піти на роботу у випадку, коли їм із чоловіком дуже скрутно матеріально. Тоді він дозволяє їй працювати. Але багато сучасних сімей вважають, що це нормально, коли і жінка працює, й чоловік. Таких багато. Нам – іноземцям, які там проживають, – різко не впадає в око, що є брак жінок на різних посадах чи в офісах. Життя там різне. Звичайно, там є пережитки традиційного суспільства. Але такі ж залишки є і у нас! Наприклад, ми любимо працювати на городах, на дачах, картопельку саджати, – і жінка замість того, щоб у суботу-неділю відпочивати, їде на дачу і гарує там. – То з їхнього боку виглядає, що – наших жінок гноблять?! – Може, й так. Я колись зі студентами була в експедиції у Криму. Ми зупинилися в домі однієї кримськотатарської родини – вже був вечір, сутеніло – і господиня говорить: «Ой, вибачте, я вас залишу, мені треба піти до чоловіка. Він поливає помідори на полі, хочу помогти йому». Я їй кажу: «Чому ж ви не сказали раніше? А зараз підете по темному». А вона: «Та ви що! Щоб мене побачили, що я помагаю чоловіку поливати город?». Для традиції мусульманських країн просто не прийнято, щоб жінка працювала на важких роботах! Хочете я розкажу, як виглядає день жінки в Лівані з традиційної родини? Вона вранці встає, відпровадила чоловіка на роботу, дітей у школу – і йде з іншими жінками на «дівич-ранок». Сидять, курять кальян, п’ють каву, говорять, потім повертаються додому – готують їсти, чекають дітей зі школи. Це вважається традиційний спосіб проведення часу. А є сучасні жінки, які зневажають його: біжать на роботу, роблять кар’єру, вивчають мови. Це настільки складно – судити про інші культури, що я зареклася робити оціночні судження. Кожна культура має свою специфіку, треба сприймати цю культуру такою, якою вона є і насолоджуватися тим, що в світі живуть якось інакше. – Здебільшого жінки в Лівані носять хіджаб? – Це залежить від місцевості, куди ви потрапили. Ліван поділений на райони за конфесіями. Серед християн, природно, покритих жінок ви не зустрінете. Серед сунітів частина жінок відмовилися від хіджабів – передусім, у містах. Шиїти – більш традиційні, вони здебільшого їх носять. Хоча молодь – сунітська і шиїтська – все частіше відмовляється від цієї традиції. Друзи – це ще одна етноконфесійна група в Лівані – хіджаб не носять: старші жінки, якщо вони релігійні, покривають голову білою наміткою.