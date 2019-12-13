ВВС Україна назвала "Книгу року"

BBC News Україна оголосила переможців 15-ї премії Книга року BBC, представленої у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Про це повідомляє ВВС Україна.

Книгою року-2019 став роман Тамари Горіха Зерня "Доця" (Київ: Білка, 2019).

Церемонія, під час якої оголошували переможців, відбулася в Мистецькому Арсеналі - Національному культурно-музейному комплексі в Києві.

У номінації Дитяча книга року BBC-2019 перемогла книга "Сапієнси" Володимира Арєнєва (Харків: Ранок, 2019).

А премію в номінації Книга року ВВС - Есеїстика-2019 здобула збірка нарисів Тараса Прохаська "Так, але..." (Чернівці: Меридіан Черновіц, 2019).

Переможець у кожній категорії отримує премію у розмірі 1000 фунтів стерлінгів у гривневому еквіваленті.

Видавці "Книги року BBC", "Дитячої книги року BBC" та "Книги року BBC - Есеїстика" матимуть право використовувати логотипи премії BBC News Україна в наступних накладах книг-переможців.

Перемогу у конкурсі читацьких рецензій здобула Інна Долгушина за її рецензію на книгу Тамари Горіха Зерня "Доця". Вона отримує звання "Читач року 2019" та електронну книгу Kindle.

Фото: Олеся Волкова