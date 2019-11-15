Instagram почав приховувати кількість лайків під постами у користувачів

Соцмережа Instagram розширила на весь світ тестування функції, що приховує лічильник лайків під постами інших користувачів.

Про це йдеться в повідомленні Instagram у Twitter.

"Якщо ви берете участь у ньому (тестуванні — ред.), то більше не побачите кількість лайків та переглядів під фото і відео у вашій стрічці, якщо вони опубліковані не вами", — заявили у компанії.

Starting today, we’re expanding our test of private like counts globally. If you’re in the test, you’ll no longer see the total number of likes and views on photos and videos posted to Feed unless they’re your own. pic.twitter.com/DztSH0xiq2 — Instagram (@instagram) November 14, 2019

Зазначається, що відгуки про нову функцію з перших країн, де її запровадили — Австралії, Канади, Нової Зеландії, Бразилії, Ірландії, Італії та Японії — були позитивними. Водночас в Instagram наголосили, що це глобальна зміна, тому її перевірка продовжиться, аби "дізнатися більше від глобальної спільноти".

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Таким чином Instagram хоче заохотити користувачів не гнатися за кількістю лайків, а зосередитися власне на контенті.

Кількість вподобань посту все одно можна побачити, натиснувши на кнопку «Інші люди»

Також у соцмережі додали, що розуміють цінність лічильника лайків для деяких користувачів, тому Instagram працює над новими функціями, які дозволять «продемонструвати цінність» того чи іншого акаунту.