Відеосервіс Instagram Reels запустили лише в Бразилії

У Instagram з'явилася функція створення музичних відеороликів, які можна опублікувати у Stories. Сервіс Instagram Reels наразі доступний лише користувачам у Бразилії, однак надалі його планують відкрити в усіх країнах світу.

Про це інформує TechCrunch.

"Instagram запускає функцію запису відеомузики, щоб побороти китайського конкурента TikTok. Instagram", - йдеться у повідомленні.

Instagram Reels дозволяє робити 15-секундні відеоролики, підлаштовані під музику. Як і в китайській TikTok, користувачі можуть озвучувати ролики за допомогою великого каталогу музики або позичати аудіо у будь-якого іншого відео, щоб створити ремікс.

Наразі Reels запускається на iOS та Android та працюватиме лише в Бразилії, де нову функцію називають Cenas.

Фото: digitaltrends.com