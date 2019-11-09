Instagram почне тестувати в США "приховані" лайки

Про це оголосив глава соцмережі Адам Моссерв, повідомляє Wired.

"Через місяці після того, як компанія протестувала приховані «лайки» в Канаді, Австралії, Новій Зеландії, Японії, Ірландії, Італії та Бразилії, генеральний директор Адам Моссері оголосив на WIRED25, що деякі користувачі Instagram в США можуть очікувати, що їхні показники зникнуть з публічного перегляду. Компанія почне тестування на наступному тижні, спочатку розгорнувши зміну для обмеженої кількості акаунтів", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Instagram - не єдина компанія, яка намагається видалити загальнодоступні показники взаємодії зі своєї платформи. Facebook (якій належить Instagram), YouTube і Twitter експериментували з видаленням метрик залученості зі своїх платформ. Як раніше повідомляв WIRED, дослідники соціальних мереж стверджують, що, коли користувачі пристосовують свій контент до того, що привертає найбільшу увагу (або обурення), результатом є радикальне середовище, яке робить здорові, щасливі розмови практично неможливими.

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Приховування лайків - один з кроків в прагненні Instagram стати найбезпечнішим місцем в Інтернеті, поряд з алгоритмами і фільтрами для видалення образливих коментарів і фото. Але цей крок не обійшовся без скарг з боку користувачів.

Ще занадто рано оцінювати, чи покращує деметризація у соціальних мережах психічне здоров'я користувача або якість онлайн-дискурсу. Якщо це спрацює, це може стати важливим кроком до повернення користувачів на платформи, які вони використовують рідше або відмовляються від них.

Фото: ISTOCKPHOTO / GRINVALDS