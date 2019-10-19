Instagram Дженніфер Еністон побив світовий рекорд

Сторінка американської акторки Дженніфер Еністон в соціальній мережі Instagram побила світовий рекорд за швидкістю отримання 1 мільйона підписників.

Про це повідомляється на сайті Книги рекордів Гіннеса.

Профіль Еністон набрав понад мільйон підписників за 5 годин 16 хвилин, цей результат побив попередній світовий рекорд, який встановила сторінка принца Гаррі та Меган Маркл — їхній профіль набрав понад мільйон підписників за 6 годин.

Еністон прокоментувала свій рекорд — акторка опублікувала відео, у якому попросила вибачення за те, що поламала Instagram.

Станом на ранок 19 жовтня на акаунт Еністон підписані 14,1 мільйона людей.

Нагадаємо, Еністон, яка до цього уникала соцмереж, створила свій профіль в Instagram 15 жовтня, першим вона опублікувала фото із зустрічі з усіма «друзями» — головними акторами серіалу.