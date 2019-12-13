Конкурс "Кримський інжир" отримав у 2,5 раза більше перекладів, ніж торік

Організатори фестивалю "Кримський інжир", що відкрився 13 грудня в Києві поетичними читаннями кримськотатарських і українських поетів, заявляють про позитивну динаміку надходження творчих робіт на літературний конкурс.

Про це під час відкриття фестивалю сказала літературознавець, модератор фестивалю "Кримський інжир" Катерина Левкова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нас дуже потішило, що на" Кримський інжир "прийшло багато робіт, ми побачили динаміку, ми побачили, що в цьому році прийшло більше творів кримськотатарською мовою. При цьому робіт українською мовою не набагато менше, може на 10. І в цьому році прийшло в 2,5 раза більше перекладів", - сказала Левкова.

За її словами, конкурсанти переводили, як класиків, так і сучасників. Серед авторів, перекладених з української на кримськотатарську мову - Ліна Костенко, Дмитро Павличко, Григір Тютюнник, Сергій Жадан, Мар'яна Савка, Маріанна Кияновська та навіть переведена одна пісня Океану Ельзи "Вставай".

В рамках фестивалю в Таврійському національному університеті відбулася презентація роботи "Кримськотатарська проблематика бібліотеки-колекції Агатангела Кримського" за участю кандидата філологічних наук, доцента Володимира Підвойного і доцента Таврійського національного університету Таміли Сейтягьяєвої.

У приміщенні Київського національного університету пройшла дискусія на тему "Як література змінює наше сприйняття про Крим". У ній взяли участь літературознавець Джемілє Сулейманова, письменник, кіносценарист, президент Українського ПЕН Андрій Курков, британська письменниця Лілі Хайд.

Сьогоднішній день фестивалю завершиться в Будинку звукозапису Українського радіо в Києві, де в церемонії нагородження поетів, письменників і перекладачів візьмуть участь український режисер Олег Сенцов, лікар Уляна Супрун, продюсер Ігор Кондратюк, журналісти Севгіль Мусаєва і Віталій Портников, історик Гульнара Бекірова, перший заступник міністра культури, молоді та спорту Ірина Подоляк, письменниця Мар'яна Савка.

Більше про цей літературний конкурс читайте в інтерв'ю Укрінформу члена журі "Кримського інжиру" Джемілє Сулейманової.