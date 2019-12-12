Літературний конкурс "Кримський інжир" назве переможців

В українсько-кримськотатарському літературному конкурсі "Кримський інжир", нагородження переможців якого відбудеться завтра в Києві, взяли участь близько 150 авторів і перекладачів.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила член журі конкурсу Джеміле Сулейманова.

"Всього на конкурс "Кримський інжир" було відправлено близько 150 робіт. Завтра в Києві відкривається триденний фестиваль, в ході якого буде проходити церемонія нагородження переможців літературного конкурсу", - розповіла Сулейманова.

За її словами, це вже другий за рахунком літературний конкурс, і за активністю учасників він не відрізняється від першого, що пройшов у 2018 році.

"При цьому значно зросла якість робіт, відправлених на другий конкурс", - зазначила член журі.

Всього до короткого списку фіналістів конкурсу увійшли 27 учасників за сімома номінаціями: проза українською мовою про Крим, проза кримськотатарською мовою, поезія українською мовою про Крим, поезія кримськотатарською мовою, дитяча література про Крим, переклад художнього твору з української на кримськотатарську мову і переклад художнього твору з кримськотатарської на українську мову.

В ході другого фестивалю "Кримський інжир", що відкривається завтра, заплановані літературні читання, презентації, дискусії. Згідно з програмою, "Кримський інжир" триватиме з 13 по 15 грудня.

На фестивалі очікуються виступи українського письменника і журналіста Андрія Куркова, британської письменниці, автора книги про кримських татар "Омріяний край" Лілі Хайт, українського письменника Івана Андрусяка, історика, народного депутата України Володимира В'ятровича, українського вченого, громадського діяча Ігоря Козловського, лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.