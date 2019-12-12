У Берліні відбулася прем’єра українського фільму "Передчуття"

Прем’єра нового фільму відомого українського режисера В'ячеслава Криштофовича відбулася у Берліні.

Демонстрували фільм при повній залі в присутності керівництва фестивалю Berlinale, депутатів Бундестагу, представників дипкорпусу, а також громадськості і провідних німецьких ЗМІ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В Україні прокат починається в кінці квітня. Це дуже хороший час для виходу фільмів", - розповів Криштофович.

У Берліні корифеєві українського кінематографу також випала нагода поспілкуватися з новою виконавчою директоркою Berlinale Маріетт Ріссенбеек.

"Ми говорили перед показом досить довго. Цікава жінка", - зізнався Криштофович. Чи буде стрічка брати участь у фестивалі, наразі не відомо.

Він зауважив, що судячи з реакції, фільм "зачепив" берлінську публіку.

"Для мене найважливішим є те, щоби глядач думав, щоби відчував. У мене немає жодних конкретних меседжів, посилань. Думати далі - це справа глядача", - сказав режисер.

Крім режисера, стрічку представляли керівниця українського продакшену Юлія Науменко, креативна продюсерка Альона Бобровська, котра подякувала Посольству України в Німеччині за організацію прем'єри на найвищому рівні і зазначила, що такі заходи позиціонують Україну на культурній мапі Європи, а також акторки Ірина Бенюк і Євгенія Муц.

"Мені було дуже легко та класно працювати з В'ячеславом Криштофовичем, тому що він уміє задати камертон атмосфери на знімальному майданчику. У нього все в голові, він класно, точно підказує", - зізнається актриса Івано-Франківського "Нового театру" Ірина Бенюк.

Вона вважає "Передчуття" "картиною, що має дуже гарне художнє обрамлення, свій унікальний ритм, яка несе інтелігентну українську культуру та дуже глибоко чіпляє".

Молода акторка Євгенія Муц (роль Даші) пишається цим фільмом. "Це єдиний проєкт із тих, у яких я брала участь, яким я задоволена. Це проєкт із неймовірно крутими людьми, професіоналами. Звісно, у мене є до себе запитання, але так і мусить бути; я задоволена на 95%", - наголосила вона.

Свою думку про картину висловив і посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Те, що світова прем‘єра фільму "Передчуття" відбулася саме у Берліні, стало надзвичайно яскравою подією для наших двосторонніх відносин, адже саме завдяки таким фантастичним творчим проєктам українці можуть заявити про себе як велика культурна нація", - вважає він.

Дипломат зізнався, що на нього новий фільм справив потужне враження.

"Те, з якою любов‘ю режисер та актори розповіли про життя мешканців провінційного містечка, їхні буденні турботи і потаємні мрії, майже інтимно розкривши душу сучасної України, викликало надзвичайно сильну, просто незабутню емоцію. А також велику гордість за те, що ми - українці", - сказав він.

Познайомити європейців з українською стрічкою вдалося за підтримки Посольства України у ФРН та Держкіно.

Сюжет фільму (автор сценарію – відомий драматург Анатолій Крим) обертається навколо повільного життя приморського містечка, яке раптом збурює локальний скандал, пов'язаний із чоловіком, котрий пішов із життя. А тим часом на рейді з’являються військові кораблі: над містом нависає відчуття тривоги та неспокою...

Кінопроєкт "Передчуття" є одним із переможців Десятого конкурсного відбору Держкіно: він отримав державну фінансову підтримку у розмірі 13 млн 577 тис. 750 грн, що становить половину загальної вартості виробництва. Стрічка створена українською компанією Garnet International Media Group спільно з Wandal Production (Словаччина) та Taura (Литва) за підтримки Словацького аудіовізуального фонду.