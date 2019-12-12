Короткометражка про жінок на Донбасі потрапила в шорт-лист премії BAFTA

Ігрова стрічка “Анна” Декеля Беренсона, знята в копродукції України, Ізраїлю та Британії, потрапила в шорт-лист премії BAFTA в номінації "Найкращий британський короткометражний фільм".

Про це йдеться на сайті Британської кіноакадемії.

Короткометражна стрічка оповідає історію про матір-одиначку на ім'я Анна, яка живе на охопленому війною сході України і виховує 16-річну дочку. Головна героїня працює на м'ясопереробному комбінаті і мріє про краще життя. Одного разу вона потрапляє на вечірку, влаштовану для іноземців, які подорожують у пошуках любові.

Головну роль в картині зіграла українська актриса театру і кіно Світлана Барандич.

Нагадаємо, стрічка “Анна” стала переможцем Британської незалежної кінопремії в категорії найкращий короткометражний фільм.