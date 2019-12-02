Фільм про матір-одиначку з Донбасу отримав Британську незалежну кінопремію

Ігрова стрічка “Анна” Декеля Беренсона, знята в копродукції України, Ізраїлю та Великобританії, стала переможцем Британської незалежної кінопремії в категорії найкращий короткометражний фільм.

Про це Укрінформу повідомили у прес-службі Держкіно.

“Церемонія нагородження відбулася в Лондоні у будівлі Старого Біллінсгейту 1 грудня 2019 року. Фільм був представлений серед 17-ти номінованих стрічок, які увійшли до короткого списку з 300 поданих до цієї категорії фільмів”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, “Анна” за ініціативою режисера Декеля Беренсона повністю створювалася в Україні українською знімальною командою - від виробництва до пост-продакшена. Це копродукційний проєкт продюсерських студій 168 Wardour Filmworks і Blue Shadows Films та української компанії “Ессе Продакшн Хаус”.

“Вперше я відвідав Україну в 2012 році, подорожуючи Європою. Для мене це був важливий особистий крок, оскільки моя бабуся народилася в Хусті – українському прикордонному містечку. На її очах Україна з іншими країнами Східної Європи потрапила до складу СРСР, а згодом здобула незалежність, яка тепер знову під загрозою. Я був у захваті від суміші східних і західних традицій та від людей в Україні”, - говорить Беренсон.

Беренсон (Великобританія, Ізраїль) також написав сценарій фільму. Оператор - Володимир Іванов, художник - Кара Балеян, режисер монтажу - Єгор Трояновський (всі — Україна).

Головні ролі виконали українські акторки Світлана Барандич, Анастасія В’язовська, Ліна Чорнодуб та американський актор Ерік Р. Гіліет.

Генеральні продюсери - Віталій Шереметьєв та Ольга Бесхмельніцина (Україна), Мерлін Мертон та Декел Беренсон (Великобританія, Ізраїль). Продюсери: Наталія Лібет (Україна), Елад Кейдан (Великобританія), Дмитро Конопльов (Ізраїль).

Цьогоріч фільм “Анна” також брав участь у конкурсних програмах Каннського кінофестивалю та кінофестивалі TIFF у Торонто.

Анна, одинока мати середнього віку, живе на охопленому війною сході України та відчайдушно прагне змін. Її увагу привертає реклама по радіо, і вона вирішує піти на вечірку для іноземців, що подорожують у пошуках кохання.

Декель Беренсон народився в Ізраїлі, нині живе у Великій Британії. Його короткометражні фільми “Дівчата нічого не робили” та “Ашміна” були показані на більш ніж 50 фестивалях світу, включаючи BFI у Лондоні. “Анна” – його третій фільм.